El tráiler de La Odisea de Nolan desconcierta a los fans con una frase de Tom Holland: "Está muy fuera de lugar"

El tráiler de La Odisea de Christopher Nolan deja a los fans perplejos... Por una palabra - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

El nuevo tráiler de La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero, ha adelantado los descomunales peligros a los que hará frente Odiseo (Matt Damon) en su viaje de regreso a Ítaca. Pero el avance también ha desatado cierto revuelo en redes sociales, con algunos fans preocupados por el grado de fidelidad que tendrá la película al material original... y todo por una palabra en concreto pronunciada por Tom Holland.

Aunque el acento estadounidense de los actores también ha sido objeto de crítica en redes, lo que definitivamente ha hecho saltar las alarmas ha sido una palabra pronunciada por Telémaco, el hijo de Odiseo. En la versión original en inglés del tráiler, el personaje de Holland se refiere a su padre como "dad", que en español equivaldría a llamarle "papá"; una palabra demasiado moderna para ser usada en la Antigua Grecia, según argumentan algunos internautas.

El momento exacto en el que Telémaco pronuncia esta palabra es en el minuto 1:22 del adelanto, cuando dice: "My dad is coming home". En la versión doblada al español, el hijo de Odiseo dice "Mi padre va a regresar", usando una palabra que en inglés equivaldría a "father".

Este detalle no ha pasado desapercibido para aquellos que han visto el tráiler, provocando desde burlas hasta genuina perplejidad. Así, mientras que algunos se ríen de esta inexactitud en una película de tal envergadura, otros expresan su preocupación por cómo de fiel será La Odisea al contexto en el que se ambienta su trama.

"La Odisea podrá ser la película de películas de Nolan, pero 'mi papá va a volver' es una de las líneas de diálogo más graciosas que se han dicho jamás en una epopeya, y todos los fans de Nolan tendrán que aguantarse", sentencia un usuario en X.

En respuesta, otro internauta apostilla: Soy muy fan de Nolan, y eso de 'papá' es muy desconcertante, como poco. Quizás eso me convierta en lo contrario a una fan de Nolan, no lo sé".

I'm a hardcore Nolan lover, and the dad thing is very puzzling to say the least. Maybe that makes me a non-nolanbro, i dunno. — SpaceyRosebud (@miss_yecats) May 6, 2026

"Mi mujer y yo vimos el tráiler de La Odisea y ella no es cinéfila, solo una mujer normal y corriente. Se partió de risa cuando Tom Holland mencionó a su papá. No se lo podía creer. Está tan fuera de lugar. Y yo estoy de acuerdo", señala un usuario.

My wife and I watched the Odyssey trailer and she's not a film person, just a regular woman. She laughed out loud when Tom Holland mentioned his dad. She was like wtf? It's so out of place. I don't disagree — Don Elliott (@RealDonElliott) May 5, 2026

¿ES REALMENTE UN ANACRONISMO QUE TELÉMACO LLAME 'PAPÁ' A ODISEO?

Este detalle llamó la atención de algunos espectadores hasta el punto de lanzarse a investigar si se trata o no de un anacronismo. "Una curiosidad que me llamó la atención en el tráiler de La Odisea. En un momento dado, Robert Pattinson dice que Tom Holland está deseando que su 'PAPAÍTO' ['daddy' en inglés] vuelva a casa. Tom le responde diciendo algo así como 'Mi PAPÁ volverá a casa'", comienza explicando un fan en X.

"Había algo en eso que me sonaba raro. Así que lo busqué. La Odisea está ambientada en el año 1200 a.C. La palabra 'papá' ['dad' en inglés] no se inventó hasta el año 1500 d.C. Creo que por eso suena tan raro. La palabra que usó se inventaría 2700 años después", señala este usuario.

Fun fact about something I picked up on in The Odyssey trailer.



At one point Robert Pattinson says that Tom Holland is yearning for his "DADDY" to come home.



Tom responds and says something like "My DAD will come home"



Something about that felt off to me. So I looked it up.… pic.twitter.com/l9cLzKISlE — Matt Jarbo (@mjarbo) May 5, 2026

"Joder, vais a ser insoportables con esta película", le responde un internauta.

Holy fuck you dipshits are going to be insufferable about this movie… — elons hairplugs (@SkeezInc) May 6, 2026

"Vale, y La Odisea se escribió a principios de la era d.C., más de mil años antes de que las lenguas germánicas siquiera existieran. Así que cada palabra del tráiler debería sonarte extraña", argumenta otro usuario, que continúa explicando cómo, en el poema de Homero, Antínoo utiliza la palabra "tata", que equivaldría a "papá", para burlarse de Telémaco.

Okay, and the Odyssey was written in the early BCs, well over a thousands years before Germanic languages even began to exist.



So every word in the trailer should be off to you.



However, here's where I get to have fun with you. In the original Greek, these are accurate lines.… — Gabriella Nell Creighton (@sagathena) May 6, 2026

"Vale, ahora haz lo mismo con cada palabra del tráiler. El inglés moderno es una mezcla de lenguas germánicas, francés y un montón de otras lenguas. Te suena raro porque esperamos que todo el mundo en el pasado hablara como en una obra de Shakespeare, pero Shakespeare pertenece a una época 3000 años posterior a esto", señala otro usuario.