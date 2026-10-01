Archivo - Christopher Abbott vivió el anuncio de los nuevos X-Men en la D23 como "una pesadilla": "Muchos no sabían quién era yo" - JESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY - Archivo

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Christopher Abbott dará vida al Profesor X en el reinicio de los X-Men capitaneado por Jake Schreier, que verá la luz en cines el 5 de mayo de 2028. Su incorporación a la cinta, al igual que la del resto del elenco, se anunció por todo lo alto durante la D23, con el mandamás de Marvel, Kevin Feige, dándoles la bienvenida uno a uno al escenario. Una experiencia que, lejos de vivir con entusiasmo, el actor ha confesado que fue bastante abrumadora.

"Al principio salí al escenario con bastante entusiasmo, pero luego me di cuenta de que mucha gente allí no sabía quién era yo, así que mi energía cambió en una fracción de segundo", ha confesado Abbott en una entrevista con New York Magazine. "Me lo tomé con un poco más de humildad", expresa el actor de Girls y de la serie recién llegada a Netflix basada en el clásico de John Steinbeck, Al este del Edén.

"Estuve a punto de levantar el puño en señal de victoria al salir, pero luego me pareció que los aplausos disminuyeron", continúa Abbott. "Así que pensé: 'Voy a salir y limitarme a saludar con la cabeza'. Es casi como un videojuego, o un sueño. No como un sueño agradable. Es un poco de las dos cosas: un poco como un sueño y un poco como una pesadilla", explica.

Christopher Abbott tells Samuel Hine about sweating through his big Professor X reveal at D23.



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LA NUEVA ALINEACIÓN DE MUTANTES EN EL REINICIO DE LOS X-MEN

Junto a Abbott, completan el equipo de mutantes del reinicio de los X-Men Sadie Sink como Jean Grey -cuyo papel ya se reveló en Spider-Man: Brand New Day-, Maya Boyd como Tormenta, Kit Connor como Cíclope, Inde Navarrette como Rogue y Samara Weaving como Emma Frost.

También se reveló en la D23 que Adam Driver interpretará al villano de la cinta, Mr. Siniestro. La película, cuyo guion corre a cargo de Joanna Calo (Thunderbolts), Lee Sung Jin (Bronca) y Michael Leslie (Fast Forever), aún no cuenta con título oficial.