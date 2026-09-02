Archivo - Florence Pugh es pura maldad en el tráiler de Al este del Edén - NETFLIX - Archivo

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Al este del Edén, la nueva adaptación de la novela homónima que John Steinbeck publicó en 1952, llegará a Netflix el próximo 1 de octubre con Florence Pugh como protagonista. De cara a su estreno, la plataforma ha lanzado un nuevo e intenso tráiler de la serie en el que la actriz, quien da vida a Cathy Ames, se transforma en pura y absoluta maldad.

"En este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos. Los monstruos son variaciones de lo que consideramos normal", asegura Cathy al inicio del adelanto. Seguidamente, una escena muestra a Ames ensangrentada antes de que Adam Trask (Christopher Abbott) la encuentre tirada, maltrecha, casi a las puertas de su casa y decida cuidar de ella.

Su hermano Charles (Mike Faist) intenta advertirle sobre el influjo que parece tener Cathy sobre él, aunque poco después Adam le pide matrimonio a Ames.

EL MAL NO SIEMPRE SE APRECIA A SIMPLE VISTA

Sin embargo, poco a poco, Cathy va transformándose en pura y absoluta maldad, lo que ella misma advierte cuando dice que "el mal no se aprecia siempre a simple vista", antes de sentenciar al final del avance que "a un monstruo lo normal debe parecerle monstruoso".

Al este del Edén, que estará compuesta por siete episodios, cuenta con Kazan como guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Jeb Stuart. Garth Davis dirige los cuatro primeros capítulos y Laure de Clermont-Tonnerre se encarga del quinto al séptimo. La ficción cuenta en su reparto con Hoon Lee como Lee, Tracy Letts como Cyrus Trask, Martha Plimpton como Faye, Ciarán Hinds como Samuel Hamilton, Joseph Zada como Cal Trask y Joe Anders como Aron Trask.