Una veterana de Marvel da su bendición a la nueva Tormenta en el reinicio de X-Men

Kevin Feige y los nuevos protagonistas de X-Men en la D23 - JESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos días, Marvel anunciaba durante la D23 la nueva alineación de actores que protagonizarán el reinicio de los X-Men capitaneado por Jake Schreier. Ahora, una veterana del UCM ha dado su bendición a la nueva Tormenta, Maya Boyd, que tomará el relevo de Halle Berry y Alexandra Shipp para dar vida a la poderosa mutante.

"Es un honor ser vuestra Tormenta", expresaba Boyd en una publicación de Instagram. Teyonah Parris, que interpreta a Monica Rambeau en Wandavision y The Marvels, expresó su apoyo a la actriz comentando dos signos de exclamación en el post.

Durante la D23, Kevin Feige, director ejecutivo de Marvel Studios, anunció al nuevo equipo de mutantes que acompañarán a Sadie Sink, cuyo papel como Jean Grey ya se reveló en Spider-Man: Brand New Day, en el reinicio de los X-Men.

Así, el reparto incluirá, además de a la mencionada Maya Boyd como Tormenta, a Kit Connor (Heartstopper) como Cíclope, Samara Weaving (Noche de bodas) como Emma Frost, Inde Navarrette (Obsesión) como Rogue y Christopher Abbott (Pobres criaturas) como el profesor X.

También se confirmó que Adam Driver, el actor que dio vida Kylo Ren en la más reciente trilogía cinematográfica de la saga Star Wars, interpretará al villano Mr. Siniestro en esta nueva versión cinematográfica de los X-Men, que aún no tiene título oficial confirmado. El filme contará con un guion escrito por Joanna Calo (Tunderbolts, The Bear), Lee Sung Jin (Bronca) y Michael Leslie (Fast Forever).