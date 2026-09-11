Marvel ficha a una estrella de Gen V (The Boys) como Angel en el reinicio de X-Men - MARVEL COMICS

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El reinicio de X-Men capitaneado por Jake Schreier sigue sumando héroes a sus filas. Asa Germann, uno de los protagonistas de Gen V, el spin-off de The Boys, ha sido el elegido para dar vida al mutante Angel en la película, cuyo estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028.

Según informa The Hollywood Reporter, Germann optaba para el papel de Cíclope cuando hizo su audición para el reboot de los X-Men. Kit Connor fue finalmente seleccionado para dar vida al personaje, pero, al parecer, Germann dejo a los responsables del casting "tan impresionados" que le ofrecieron el papel de Warren Worthington III, alias Angel.

En las grapas, el mutante alado hizo su debut en el primer número de los X-Men, publicado en septiembre de 1963 por los míticos creadores de de la saga, Stan Lee y Jack Kirby. Así, Angel es uno de los cinco miembros originales del equipo del Profesor Charles Xavier junto a Cíclope, Jean Grey, Bestia y el Hombre de Hielo. Nacido en el seno de una familia adinerada, Warren ocultó su mutación antes de ser reclutado por el profesor X.

La historia de Angel da un oscuro un giro durante la Masacre Mutante, en la que sus alas fueron gravemente dañadas. Desesperado por volver a volar, Warren aceptó la oferta de Apocalipsis para recomponerlas... y fue así como acabó transformándose en Arcángel, uno de letales y despiadados Jinetes del Apocalipsis al servicio del archivillano, aunque finalmente logró escapar de su control.

Germann será el cuarto actor en dar vida a Angel en la gran pantalla. En 2006, Ben Foster fue el encargado de interpretar por primera vez al mutante en X-Men: La decisión final, mientras que Cayden Boyd dio vida a la versión joven del personaje. Más adelante, en 2016, Ben Hardy encarnó a Angel en la precuela X-Men: Apocalipsis, que vio al mutante ya transformado en Arcángel.

ASA GERMANN SE UNE A LA NUEVA ALINEACIÓN DE X-MEN

El pasado mes de agosto, durante la D23, Marvel anunció la nueva alineación de actores que encabezarán el reinicio de los X-Men. No obstante, aún queda por desvelarse quién dará vida a algunos mutantes míticos de Marvel, como Bestia.

El reparto incluirá, además de al mencionado Kit Connor como Cíclope, a Sadie Sink como Jean Grey -cuyo papel ya se reveló en Spider-Man: Brand New Day-, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Tormenta y Christopher Abbott como el profesor X. Además, Adam Driver interpretará al villano de la cinta, Mr. Siniestro.