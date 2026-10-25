Chris Pratt garantiza "medidas contundentes" para que Star-Lord regrese al UCM: ¿Volverá en Vengadores Doomsday? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Chris Pratt es uno de los actores cuyo regreso en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre, no se ha confirmado. El actor, que ha dado vida a Star-Lord en la saga Guardianes de la Galaxia y en otras películas de Marvel como Vengadores: Infinity War o Endgame, ha revelado ahora que se han tomado "medidas contundentes" para asegurar su regreso al UCM... aunque no ha concretado en qué proyecto.

En su paso por el pódcast Bingeworthy, del medio The Playlist, Pratt incidía en que mantiene "una relación estupenda" con los dirigentes de Marvel Studios Kevin Feige y Lou D'Esposito, y que han abordado en más de una ocasión el regreso de su personaje en futuros proyectos.

"Tengo una relación estupenda con Kevin [Feige] y Lou [D'Esposito], y no solo hemos mantenido varias conversaciones sobre cómo cumplir esa promesa, sino que también se han tomado medidas contundentes para asegurarnos de que así sea", aseguraba Pratt.

"Así que sí, volveréis a ver a Star-Lord, lo cual es muy emocionante, pero no puedo revelar cuándo va a ser eso. Lo que sí puedo decir es que no se va a ir a ninguna parte", reiteraba el actor.

CHRIS PRATT TIENE UNA IDEA "JODIDAMENTE GENIAL" PARA VOLVER AL UCM

La noticia llega meses después de que Pratt revelara en el pódcast Happy Sad Confused que había propuesto a Marvel una idea para que Star-Lord volviera al UCM. "Estoy encantado de hacer cualquier cosa que quieran que haga y la haré", afirmó, añadiendo que tiene "una visión muy clara" de cómo le gustaría que fuera ese regreso. "Creo que es jodidamente genial", manifestó.

No hay que olvidar que la tercera película de Guardianes de la Galaxia prometía en su escena postcréditos que Star-Lord volvería. El personaje de Pratt ha aparecido tanto en las tres películas de la saga como en Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y Thor: Love and Thunder.

La próxima película que Marvel tiene en su horizonte es Vengadores: Doomsday, que verá la luz en cines el 18 de diciembre. Así, cabe la posibilidad de que Star-Lord pueda hacer un cameo en la cinta, o incluso en la próxima gran aventura multiversal de Marvel, Secret Wars, que verá la luz el 17 de diciembre del año que viene. No obstante, por el momento nada está confirmado, y las declaraciones de Pratt dejan entrever que su regreso bien podría materializarse en un proyecto completamente diferente.