Marvel elimina un personaje clave de Vengadores Doomsday: ¿Quién es Boris?

Marvel a un personaje clave de Vengadores Doomsday: ¿Quién es Boris? - MARVEL

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en las salas de cine el 18 de diciembre con Robert Downey Jr. vistiendo el manto y la máscara del Doctor Doom. Ahora, una imagen podría haber confirmado que Marvel ha eliminado a un personaje de la película dirigida por los Russo.

A través de Instagram, el artista Jorge Molina ha publicado una serie de ilustraciones realizadas para una colaboración de Doomsday con el mítico juego de cartas Magic: The Gathering. En ellas puede verse a Doom acompañado por las brujas de Latveria.

Sin embargo, los primeros bocetos mostraban al temible villano junto a las hechiceras y Boris, una misteriosa figura masculina oculta tras un casco y una máscara que parecía ser la mano derecha de Doom. La pregunta es, entonces, ¿por qué se eliminó al personaje del diseño definitivo de esta carta de Magic?

Boris acaparó la atención después de que su traje se exhibiera en la pasada Comic-Con de San Diego como parte de la muestra de vestuario de las brujas de Latveria.

¿QUIÉN SE OCULTA BAJO LA MÁSCARA DE BORIS?

Los incondicionales del UCM no tardaron en especular con que el personaje podría ser en realidad el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Esta teoría se basa en un detalle del casco, que tiene una abertura a la altura del tercer ojo que el personaje obtuvo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

La posibilidad de que Boris sea el Doctor Strange cobra especial relevancia ante los rumores de que Vengadores: Doomsday está experimentando importantes cambios en su estructura. El personaje podría haber formado parte de los planes iniciales de la película y haber quedado fuera durante su desarrollo, aunque también cabe la posibilidad de que Marvel reserve su aparición para Secret Wars.

En el arco de los cómics de 2015, a cargo de Jonathan Hickman, Strange desempeña un papel clave en Battleworld, el mundo que Doom crea a su medida, una trama que podría trasladarse a la gran pantalla. Sin embargo, revelar que Boris es el Doctor Strange y que ayuda a Doom a alzarse con la victoria podría resultar demasiado similar al giro argumental de Vengadores: Infinity War.

Por ello, Marvel podría limitar su presencia en Doomsday a breves apariciones y reservar la revelación de su identidad para una escena post-créditos o para el comienzo de Secret Wars. Otra posibilidad es que el estudio liderado por Kevin Feige haya retirado a Boris del material promocional para mantener en secreto su identidad, después de que la presentación de su traje en la Comic-Con despertase tantas especulaciones, pero, de momento, toca esperar para averiguarlo.