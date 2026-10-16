Un mandamás de Marvel dice que no han terminado con Daredevil y aclara la cancelación de Born Again

Un mandamás de Marvel dice que no han terminado con Daredevil y aclara la confusión sobre la cancelación de Born Again - MARVEL

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

La cancelación de Daredevil: Born Again, que concluirá su andadura en Disney+ con el estreno de su tercera temporada, ha pillado por sorpresa a muchos seguidores de la serie. Sin embargo, Brad Winderbaum, directivo de televisión y animación en Marvel Studios, ha aclarado que estaba previsto desde el principio que la ficción constara de tres entregas.

"El plan siempre fue hacer una tercera temporada. La idea era que culminara en la tercera porque, tal y como lo veíamos, la serie original tiene tres temporadas. Born Again, tres temporadas", explica Winderbaum en una entrevista con el 'youtuber' Brandon Davis.

"Son algo así como tomos de bolsillo, ya sabes, o recopilaciones que puedes colocar en tu estantería, como dos series de tres volúmenes cada una, y luego nos tomaremos un respiro para decidir qué viene después para el personaje", adelanta.

En cuanto al momento en que se difundió la noticia de la cancelación de la serie, Winderbaum explica que lo ideal habría sido que el público pudiera haber disfrutado del final de la serie sin saber que lo era, pero "la información se filtró cuando se filtró". El directivo incidió en que lo ideal es que "nadie se entere de nada antes de verlo en pantalla" ni que "a nadie le importe lo que pase entre bastidores", pero no siempre es posible garantizarlo.

¿CÓMO PODRÍA CONTINUAR LA HISTORIA DE DAREDEVIL?

Parte del motivo por el que la cancelación de Born Again sorprendió a los fans fue, aparte de por su popularidad, porque la ficción había ido reuniendo poco a poco a varios de los héroes de la serie original de Netflix, como Jessica Jones (Krysten Ritter) y Punisher (Jon Bernthal). Además, también se filtró que Luke Cage (Mike Colter) -que ya hizo un cameo en la temporada 2- y Iron Fist (Finn Jones) aparecerán en la tercera temporada de Born Again.

En cuanto a la posibilidad de que la historia de Daredevil se amplíe en futuros proyectos, Finn Jones ya adelantó que en la temporada 3 los fans "quizás" pudieran "vislumbrar" a su personaje y Luke Cage uniendo fuerzas como Heroes for Hire, el dúo formado por ambos personajes en los cómics para ofrecerse como guardaespaldas a suelo, aunque también como detectives y mucho más. Esto abriría la puerta a que Marvel pudiera dedicarles una serie en el futuro, aunque el estudio no ha confirmado nada al respecto.

"Cuanto más puedan desarrollar eso, más contentos estarán los fans, porque es algo que realmente quieren. Sobre todo lo relacionado conmigo, con Mike y con Heroes for Hire. Sé que la gente está deseando ver algo así. Quizá podamos vislumbrarlo en la tercera temporada de Daredevil", adelantó Jones en una entrevista con Games Radar.

La temporada 3 de Daredevil: Born Again concluyó su rodaje en julio. Por el momento, los nuevos capítulos no cuentan con fecha de estreno en Disney+, pero se espera que vean la luz en 2027.