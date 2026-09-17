Chris Pratt, atormentado y a la fuga el trepidante tráiler de la temporada 2 de La lista final - PRIME VIDEO

MADRID, 17 años (CulturaOcio)

Chris Pratt volverá a ponerse en la piel del exmarine de los SEAL James Reece en la segunda temporada de La lista final, que llegará a Amazon Prime Video el próximo 21 de octubre. Como anticipo de los nuevos episodios, la plataforma de streaming ha presentado un intenso tráiler en el que el protagonista se encuentra ahora en condición de fugitivo y quiere dejar de huir.

El adelanto comienza con Reece surcando el mar mientras rememora los acontecimientos que le han llevado a su situación actual como prófugo y empieza a tener constantes alucinaciones con su familia, sus hombres... "Te mueres, James", dice una voz en off a continuación.

"No quiero huir más", dice Reece a un hombre (Arnold Vosloo) que se encuentra con él conversando en La naturaleza. "Antes de esfumarse, Reece me dijo que tú lucharías por la verdad", suelta Raife Hastings (Tom Hopper), uno de los hombres de James, a Katie Buranek (Constance Wu), al tiempo que otra muestra un brutal atentado terrorista.

REECE SE OFRECE A CAZAR A UN TERRORISTA A CAMBIO DE RECUPERAR SU VIDA

Es entonces cuando Freddie Strain (Gabriel Luna) se reencuentra con James para que lo ayude a encontrar al terrorista Mohammed Farooq (Dar Salim). A cambio, Reece recibirá el indulto presidencial y recuperará su vida.

Más tarde, Hastings llama a Reece y le dice que "todo parece estar conectado: Katie, Mo y lo de Landry". "Empiezo a pensar que no es una coincidencia", concluye.

La temporada 2 de La lista final adapta True Believer, la segunda de las cinco novelas de Jack Carr protagonizadas por James Reece. Formada por ocho vibrantes episodios, esta nueva entrega de la ficción plantea una trepidante carrera contrarreloj, cargada de tiroteos y explosiones, en la que el ex-SEAL intenta descubrir quién está realmente detrás del misterioso terrorista iraquí.

Creada por David DiGilio, esta segunda entrega de la ficción también cuenta en su reparto con Tom Hopper, Constance Wu, Dar Salim, Luke Hemsworth, Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vázquez, Martín Sensmeier, Arnold Vosloo y Shiraz Tzarfati. Pratt y DiGilio son los productores junto a Antoine Fuqua, director del episodio piloto de la serie, Carr, Kat Samick, Max Adams y Jared Shaw.