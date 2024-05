Chris Hemsworth atiza a quienes critican a Marvel y hacen películas que no ve nadie

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

Pese a que el Universo Cinematográfico Marvel suele arrasar en taquilla, son muchos en la industria los que han criticado sus películas, incluyendo cineastas como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola. Chris Hemsworth, que interpreta a Thor, ha defendido el UCM en una reciente entrevista, cargando directamente contra sus detractores.

"Fue duro y me molesta, especialmente viniendo por parte de algunos héroes. Fue una sorpresa para mí, gente criticando el espacio de los superhéroes", declaró Hemsworth a The UK Times. "Esos tipos también han hecho películas que no funcionaron; todos las hemos hecho. Cuando hablaron de los superhéroes, pensé: 'Genial, díselo a los miles de millones que las ven. ¿Estaban todos equivocados?'", argumentó.

Además, Hemsworth defendió el papel de las películas de superhéroes a la hora de atraer espectadores a las salas y niega que la sobreexplotación del género haya contribuido a la caída de las cifras de taquilla. "La asistencia al cine no cambió debido a los superhéroes, sino a los smartphones y las redes sociales. Las películas de superhéroes en realidad mantuvieron a la gente en los cines durante esa transición y ahora la gente está regresando. Por eso merecen un poco más de reconocimiento", explicó.

El intérprete también cargó contra los actores que, tras haber hecho una película de superhéroes, renegaron del género. "Es como: 'Son películas que tienen éxito, ponme en una. Ah, ¿la mía no funcionó? Las criticaré'", dijo.

"Mira, crecí viendo una telenovela. Y solía molestarme cuando los actores luego hablaban de la serie con culpa o vergüenza. La humildad ayuda mucho. Uno de los actores de Home and Away dijo: 'No nos pagan por hacer que las buenas frases suenen bien, sino por hacer que las malas funcionen'. Eso se me quedó grabado", rememoró.

"Pero bueno, todo es una lección. Y si alguna vez volviera a Thor, me preguntaría cómo podríamos cambiar algunas cosas. Pero hay una maldición del superhéroe, en el sentido de que te encasillan, y me sentí un poco paralizado con lo que podía hacer, así que quería desesperadamente algo que me asustara. Y Furiosa lo hizo", dijo sobre su nuevo proyecto.

Scorsese fue uno de los primeros en criticar Marvel públicamente, cuando en 2019 calificó sus películas como "un parque temático" y no como cine real. Coppola explicó en una entrevista de 2022 con la revista GQ que "solía haber películas de estudio. Ahora hay películas de Marvel. ¿Y qué es una película de Marvel? Una película de Marvel es un prototipo de película que se hace una y otra vez para que parezca diferente".