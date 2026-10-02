Chase Infiniti ya tiene próxima película tras Una batalla tras otra: Terror religioso con productores de primer nivel - DISNEY+

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Después de dar el salto a la fama en Una batalla tras otra y protagonizar Los testamentos, la secuela de El cuento de la criada, Chase Infiniti ha fichado por su próximo proyecto. Se trata de una película de terror que sigue de alguna forma la estela iniciada con el fenómeno Backrooms pues, al igual que la película de Kane Parsons, tuvo su origen en un cortometraje difundido en internet.

Según informa The Hollywood Reporter, Infiniti ha fichado para protagonizar Portrait of God -en español, "Retrato de Dios"-, película que dirigirá Dylan Clark, creador del cortometraje homónimo de 2022 en el que se basa el filme. Además, el proyecto cuenta tras las cámaras con Sam Raimi, director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire y de varias películas de la saga Posesión Infernal -incluyendo el filme original de 1981-, y Jordan Peele, director de cintas como Déjame salir o Nosotros (Us).

Raimi y Peele ejercerán como productores junto a Joe Russo (Mercenarios de élite, The Inheritance), que se encargará de escribir el guion junto al propio Clark. Por el momento se desconocen detalles sobre la trama, más allá de que fuentes cercanas al proyecto lo describen como "un nuevo giro en el género del terror religioso", según recoge el medio.

Además, Lionsgate ha lanzado un críptico teaser que ofrece como única pista un versículo de la Biblia, concretamente el 33:20 del Éxodo, en el que Dios le dice a Moisés: "Ningún hombre me verá y vivirá".

PORTRAIT OF GOD - Feature film coming soon. pic.twitter.com/G30l2Z93Lj — Lionsgate Horror (@LionsgateHorror) October 1, 2026

La película iba a estar en un principio respaldada por Universal pero, después de que el estudio la descartara a principios de este año, Lionsgate se ha hecho ahora cargo del proyecto.

DE INTERNET A LA GRAN PANTALLA: LOS JÓVENES CINEASTAS QUE ARRASAN EN EL TERROR

Antes de embarcarse en este proyecto, Clark, que se dio a conocer en internet publicando cortos de terror, debutará en la dirección de largometrajes con una producción respaldada también por Lionsgate: un reboot de El proyecto de la bruja de Blair en el que también están vinculadas las productoras de cine de terror Blumhouse y Atomic Monster.

"Con La bruja de Blair estoy experimentando de primera mano la confianza que Lionsgate deposita en sus cineastas, y no podría estar más contento de que Portrait of God también haya encontrado allí su hogar", expresa Clark en un comunicado, según recoge The Hollywood Reporter. "También estoy encantado de dar la bienvenida a Chase Infiniti a nuestro equipo. Me dejó boquiabierto en Una batalla tras otra y es una de las jóvenes actrices más prometedoras del panorama actual", continúa.

Por su parte, Adam Fogelson, directivo de Lionsgate, asegura que están "encantados" de reforzar su colaboración creativa con Dylan Clark, "cuyo extraordinario talento y perspectiva única lo convierten en una de las voces emergentes más prometedoras del cine de terror".

El proyecto llega en un momento en que algunos estudios parecen estar apostando fuerte por nuevas voces en el género del terror, como ha ocurrido con Backrooms de Kane Parsons y Obsession de Curry Barker, que han recaudado 400 y más de 500 millones de dólares, respectivamente, en su paso por los cines. Ambos cineastas, de 21 y 27 años, también se dieron a conocer difundiendo en internet sus cortometrajes de terror.