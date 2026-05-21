Confirmada la temporada 2 de Los Testamentos, la secuela de El cuento de la criada

Confirmada la segunda temporada de Los Testamentos, la secuela de El cuento de la criada - DISNEY+

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Los Testamentos, la secuela de El cuento de la criada, tendrá segunda temporada. Disney+ ha anunciado la renovación de la serie de Hulu basada en la novela homónima de Margaret Atwood, antes del final de su primera entrega, que concluirá el próximo miércoles 27 de mayo con el estreno de su décimo episodio.

La serie relata el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead, siguiendo los pasos de dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead.

Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe- el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro.

La serie está basada en la novela ganadora del Premio Booker, y ha sido creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller, y producida por Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien también dirige los tres primeros episodios y el final de temporada. Los testamentos es una producción de MGM Television y 20th Television.

La primera temporada está protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien. Además, Elisabeth Moss participa como estrella invitada en un cameo sorpresa, retomando su papel como June Osborn.