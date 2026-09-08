La secuela de Backrooms ya está en marcha con Kane Parson al frente - A24

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans del terror. La secuela de Backrooms, la intrigante cinta de terror de A24 protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, ya está en producción con Kane Parsons nuevamente al frente de la dirección.

Según informa Dread Central, citando fuentes cercanas al proyecto Parsons ha firmado para dirigir Backrooms 2. La noticia, pese a no haberse confirmado oficialmente aún, no resulta especialmente sorprendente si tenemos en cuenta el enorme éxito que ha cosechado la película con casi 400 millones de dólares en taquilla.

Aunque el regreso de Parsons no resulta del todo sorprendente, sí llama la atención que se haya decidido dirigir esta segunda entrega en vez de centrarse primero en otros proyectos. De hecho, una de las principales incógnitas tras el éxito de Backrooms era precisamente si el director se lanzaría directamente a preparar una secuela o si optaría por abordar antes otra película.

Una posibilidad que cobraba especial relevancia teniendo en cuenta que el cineasta ya estaba desarrollando un nuevo proyecto original junto a Osgood Perkins (Longlegs), quien, además de producir Backrooms, ayudó a Parsons a desarrollar el guion, además de asesorarlo en su primer largometraje.

En 2022, cuando apenas tenía 18 años, Parsons comenzó a publicar en YouTube una serie de cortometrajes ambientados en el universo de The Backrooms y rodados con el estilo del metraje encontrado (found footage).

Lo que comenzó como un proyecto independiente realizado por un joven creador terminó convirtiéndose en un fenómeno viral y atrajo la atención de varios profesionales de Hollywood. Entre ellos estaba Chris White, quien posteriormente se convertiría en productor ejecutivo de la adaptación cinematográfica y que, curiosamente, descubrió el trabajo de Parsons después de que su propio hijo le mostrara los vídeos.

THE BACKROOMS Y SU PROPIO UNIVERSO

La película se convirtió en un éxito sin precedentes para A24 y transformó aquel pequeño y extraño experimento que Parsons había comenzado en YouTube en una auténtica franquicia cinematográfica.

Además, Parsons nunca ha ocultado que consideraba la película solo el principio de una historia mucho más amplia. Antes de su estreno, el director explicó a Variety que The Backrooms "siempre estuvo concebida como una historia que fuera más allá de los límites de esta cinta", dejando claro que el largometraje era solo una parte de un proyecto mucho mayor.

Es más, Parsons también confirmó que su contrato contempla la realización de más películas de The Backrooms y que ya estaba trabajando en "cosas muy concretas" relacionadas con la continuación de la historia.