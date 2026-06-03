Scorsese abraza el uso de la IA en el cine y urge a "estar abiertos a las formas en que puede evolucionar" el arte - SCORSESE ABRAZA EL USO DE LA IA EN EL CINE Y URGE

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Mientras que algunos directores de Hollywood han dejado clara su más absoluta animadversión hacia la IA, otros se muestran más abiertos, e incluso entusiastas, respecto a las posibilidades que esta ofrece. En este último grupo se encuentra Martin Scorsese, que se ha unido a la empresa de Inteligencia Artificial Black Forest Labs como asesor.

"El cine es un medio joven, con solo unos 125 años de antigüedad, así que debemos estar abiertos a las formas en que puede evolucionar", ha señalado el cineasta en un comunicado publicado en la página web de Black Forest Labs. "Utilicé el 3D con Hugo [La invención de Hugo] y la tecnología de rejuvenecimiento para El irlandés", expuso, recordando cómo se ha servido en el pasado de las nuevas tecnologías.

"Ahora, gracias a esta herramienta, puedo transmitir lo que tengo en mente de forma más clara y eficaz a mi equipo creativo -el director de producción, el diseñador artístico y el director de fotografía- para que puedan aprovecharlo y enriquecer la inteligencia cinematográfica", explicó Scorsese, al que en un vídeo compartido por la empresa se le puede ver probando el modelo Flux para crear un guion gráfico o 'storyboard'.

LA IA COMO HERRAMIENTA PARA AGILIZAR PROCESOS

Para el director, que lleva 70 años creando sus propios guiones gráficos, y que expone que "siempre ha existido el problema de cómo transmitir lo que ves en tu cabeza al reparto y al equipo", la experiencia de usar esa herramienta fue liberadora. "Durante el proceso de preproducción, el tiempo cuesta dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni el trabajo artesanal", indicó.

En el vídeo, Scorsese recuerda además cómo fue grabar la famosa toma con Steadicam de Uno de los nuestros, señalando que cada "viñeta" tenía que ser cuidadosamente escenificada y que una herramienta como Flux habría agilizado ciertos procesos.

Según reveló The New York Times, el realizador ya habría utilizado las herramientas de Black Forest Labs para una nueva película, si bien no se ha especificado cuál en concreto (aunque podría ser What Happens at Night).

"Me emociona muchísimo que alguien como Martin Scorsese -uno de los cineastas más grandes e impresionantes que han existido- esté utilizando nuestra tecnología y sienta curiosidad por explorarla", expresó Robin Rombach en declaraciones a The New York Times.