Mads Mikkelsen se une a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en lo nuevo de Martin Scorsese

Archivo - 17 December 2025, Berlin: Danish actor Mads Mikkelsen, actor, poses for photos on the red carpet during "The Last Viking" premiere at the Delphi Filmpalast. Photo: Christoph Soeder/dpa - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Mads Mikkelsen se incorpora al elenco de la próxima película de Martin Scorsese en la que ya estaban confirmados los nombres de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Titulada What Happens At Night, el filme será una historia de fantasmas en clave psicológica que se convertirá en la séptima colaboración entre Scorsesse y DiCaprio. En el caso de Lawrence, esta será su primera vez a las órdenes del legendario cineasta.

Según informa Deadline, Mikkelsen interpetará al personaje del hermano Emmanuel en la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Peter Cameron, cuyo guión firmará el guionista Patrick Marber, responsable de los libretos de títulos como Cegados por el deseo o Diario de un escándalo.

Producida por Apple Original Films y realizada en colaboración con Studiocanal, la nueva cinta de Scorsese relatará la historia de un matrimonio estadounidense que llega a una ciudad europea para adoptar a su futuro bebé. Sin embargo, por una enfermedad que sufre el personaje de Lawrence, se verán obligados a parar durante el viaje en un hotel laberíntico.

En cuanto a la filmografía de Mikkelsen, este es conocido por largometrajes como la ganadora al Oscar a la mejor película internacional Otra Ronda o títulos como La Caza, Casino Royale, Doctor Strange o Jinetes de la Justicia. Próximamente, el actor aparecerá en la comedia negra El último vikingo y en el thriller de acción Sirius.

Otros de los proyectos en los que el danés ha participado incluyen Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, donde sustituyó a Johnny Depp como el villano Gellert Grindelwald, Indiana Jones y la Marca del Destino, La Tierra Prometida y puso voz a Kiros en Mufasa: El Rey León.

Por su parte, DiCaprio sumará su séptimo largometraje junto a Scorsese en una lista formada por Gangs of New York (2002), El aviador (2004), Infiltrados (2006), Shutter Island (2010), El lobo de Wall Street (2013) y Asesinos de la luna (2023). La colaboración ha dado un Oscar a mejor película y mejor dirección por Infiltrados y múltiples nominaciones para ambos.

En el caso de Lawrence, será su primer largometraje a las órdenes del director de Taxi Driver o Casino pero no su primera colaboración, ya que Lawrence protagonizó recientemente Die, My love, filme producido por Scorsese en el que compartió planos con Robert Pattinson.