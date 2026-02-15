Los 6 cambios radicales de Cumbres borrascosas con los que Emerald Fennell rompe con Emily Brontë - WARNER BROS.

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

No es ninguna sorpresa que la nueva película de Cumbres borrascosas diste mucho de ser una adaptación fiel del clásico de Emily Brontë. Ya las primeras imágenes y adelantos de la cinta dejaron claro que sería una reinterpretación de la obra original, algo a lo que incluso hacía referencia el título entrecomillado de la misma. De hecho, entre los muchos cambios introducidos, cabe destacar que incluso el final es diferente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi, el filme sigue la tumultuosa relación, marcada por la atracción y el odio, de Catherine Earnshaw y Heathcliff. Y si bien comparte muchos elementos con la novela en la que se basa, conviene destacar algunas de sus mayores diferencias, que no son pocas ni nimias.

NO ADAPTA TODO EL LIBRO

En primer lugar, cabe decir que Cumbres borrascosas de Fennell no adapta la novela de Brontë en su totalidad, ni tampoco lo pretende. Como muchas otras adaptaciones anteriores, la cinta se centra solo en la primera mitad del libro, terminando con la muerte de Catherine y sin explorar la historia de la segunda generación. De hecho, la cinta ni siquiera deja una segunda generación cuya historia se pueda explorar, ya que ni Catherine ni Heathcliff tienen descendencia.

EL FINAL

Puesto que la película no adapta la novela al completo, no es de extrañar que el final sea también distinto. Así, mientras que el filme de Fennell acaba con la trágica muerte del personaje de Robbie, el libro continúa mucho después de que Catherine fallezca. Como ya se ha mencionado, el libro prosigue con la historia de la hija de Catherine y Edgar, Cathy, el hijo de Heathcliff e Isabella, Linton, y otro personaje más, descendiente de uno que no aparece en la cinta.

PERSONAJES ELIMINADOS

Y es que no solo la segunda generación al completo ha sido eliminada de la adaptación de Fennell, sino que esta obvia también a un personaje tan importante como Hindley Earnshaw, hermano de Catherine. La relación entre Hindley y Heathcliff es de animadversión pura desde su niñez y cuando Hindley muere y Heathcliff se hace cargo de su hijo, Hareton, este se venga educándolo para ser un patán.

EL ROMANCE

Una de las primeras cosas que el tráiler de la cinta hizo patentes fue que esta sería mucho más explícita que el libro y pondría el foco en el romance entre sus personajes principales. Aun pasando por alto el muy discutible hecho de que Cumbres borrascosas sea o no una historia de amor, cabe decir que, mientras que en el libro Heathcliff y Catherine no llegan a dar rienda suelta a su pasión, la película los retrata como amantes, incluyendo numerosas escenas subidas de tono.

"En el libro nunca se besaron realmente, pero nosotros nos besamos mucho. Nos besamos en todas partes", señaló Robbie en su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

VESTUARIO Y MÚSICA ANACRÓNICOS

Otro de los detalles que enseguida sorprendieron a los fans, indignando a muchos, fue que el diseño de vestuario no sería históricamente correcto. El libro está ambientado a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero los personajes de la película llevan una mezcla de ropa que no se adecúa ni por asomo a la época, como un corsé rojo de látex o un vestido de novia blanco. En este sentido, también la música de Charlie XCX elegida para la banda sonora resulta anacrónica.

"Emerald llevaba trabajando en Cumbres borrascosas quizá un año, quizá más, cuando nos reunimos para hablar del proyecto. Tenía una gran variedad de referencias, que abarcaban un poco de todo: la época Tudor, los años 50, elementos contemporáneos salpicados por todas partes", explicó la diseñadora de vestuario, Jacqueline Durran, en declaraciones a British Vogue.

"Nuestras fechas son confusas en el sentido de que no representamos un momento concreto en el tiempo, sino que simplemente elegimos imágenes o estilos que nos gustan para cada personaje", añadió Durran.

JACOB ELORDI COMO HEATHCLIFF

Por último, una de las decisiones más criticadas de Fennell con respecto a la adaptación ha sido la de escoger a Elordi como Heathcliff. Y es que, aunque el libro no deja clara la identidad racial del personaje, lo que sí remarca es que lo maltratan por ser diferente y en un momento dado se le llega describir como un gitano de piel oscura.

Explicando su decisión en declaraciones a The Hollywood Reporter, Fennell expuso que, para ella, "la cuestión es que todos los que aman este libro tienen una conexión tan personal con él, que solo se puede hacer la película que uno mismo imaginó al leerlo", señalando que ella se centró más "en los elementos pseudomasoquistas de la obra".