El final de Supergirl y su futuro en el DCU, explicado: Así prepara Man of Tomorrow - WARNER BROS.

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Supergirl ya ha aterrizado en los cines. La cinta dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock deja bien claro que, a pesar de venir del mismo planeta, Kara Zor-El y Kal-El no podrían ser más distintos. Una contundente prueba de ello es el final del filme, que también adelanta que la prima de Superman seguirá jugando un importante papel en el futuro del DCU de James Gunn y Peter Safran.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Mientras que Kal-El era solo un bebé cuando Krypton fue destruido, Kara tenía ya cierta edad, con lo que carga con el gran trauma de haber sufrido la pérdida de su familia y su hogar, algo que se refleja en su actitud ante la vida y los que la rodean. En Supergirl, la joven heroína se embarca en un viaje intergaláctico para encontrar el antídoto que salve a su perro y ayudar a vengarse a Ruthye, una valerosa jque se se cruza en su camino, de Krem, líder de los piratas intergalácticos que asesinaron a toda su familia.

Al contrario que su primo, Supergirl parece mucho más inclinada a arrebatar una vida si es necesario y es obvio que comprende la rabia de Ruthye en parte por experiencia propia. No obstante, cuando llega el momento de la verdad y el personaje de Eve Ridley se dispone a matar a Krem, Kara se interpone y la disuade de ello, haciéndole ver que la venganza no borrará su dolor y, en cambio, quitar una vida será una decisión que la persiga siempre.

Ruthye acaba cediendo y alejándose del villano, pero Kara, en un acto totalmente contrario a la filosofía de su primo (e incluso al discurso pronunciado solo momentos antes), apuñala a Krem, primero en el estómago, diciendo que eso es por lo que le hizo a Krypto, y luego en el cuello, añadiendo que eso va por su nueva amiga.

¿MATABA SUPERGIRL A KREM EN LOS CÓMICS?

La drástica decisión de Supergirl no hace más que seguir definiendo al personaje, recalcando también sus diferencias con Superman. Mientras que el hecho de que impida a Ruthye llevar a cabo su venganza indica que ha madurado y es plenamente consciente de las heridas que produce arrebatar una vida, queriendo librar de ello a su nueva amiga, la manera en la que ejecuta al villano hace pensar que no es su primer asesinato.

Así, todo apunta a que, aunque Supergirl no sea exactamente una antiheroína ni mate indiscriminadamente, sí que considera que a veces es necesario quitar una vida, ya sea como castigo por crímenes pasados o como medida de seguridad, para que esa persona (o alienígena) no vuelva a causar dolor.

Cabe señalar que, en el cómic en el que la película está basada, Supergirl: Woman of Tomorrow, Kara no mata a Krem, sino que este es enviado a la Zona Fantasma. De hecho, la superheroína incluso revela que Krypto nunca estuvo en peligro de muerte, sino que si quiso acompañar a Ruthye fue con la intención de evitar que se convirtiera en una asesina.

EL FUTURO DE SUPERGIRL EN EL DCU DE GUNN Y SAFRAN

En los últimos compases de Supergirl, con el villano ya derrotado (y muerto), Kara regresa a la Tierra con la intención de darle otra oportunidad como hogar. La joven entra al apartamento de su primo en Metrópolis al mismo tiempo que este, que enseguida bromea con que podría haberle ayudado con "el último tipo", refiriéndose, presumiblemente, a la lucha contra Lex Luthor.

Cuando Clark le pregunta a Kara por sus planes, esta dice que se quedará por ahí, lo que sugiere que estará presente durante los eventos de Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027. Esto podría llevar a los primos a luchar codo con codo contra un enemigo formidable pero también a chocar ante sus diferentes códigos morales.