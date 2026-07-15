Superman 2: Un héroe del antiguo DCEU (el Snyderverse) estará en Man of Tomorrow

Archivo - Este es el gran villano de Superman: Man of Tomorrow, tan mítico como temible - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow, la secuela del Superman de James Gunn, recupera a un superhéroe del Universo Extendido DC, el ya difunto Snyderverse, y le asimila, como ya hiciera por ejemplo con Peacemaker (John Cena) dentro de nuevo DCU. Se trata de Blue Beetle, el personaje que Xolo Maridueña encarnó en su filme en solitario de 2023.

Y aunque anteriormente Gunn ya había dado a entender que el Blue Beetle de Maridueña -el personaje, no la película en la que debutó- forma parte del Universo DC, ahora se ha confirmado que el que fuera protagonista de la serie Cobra Kai, secuela de Karate Kid, volverá a interpretar el papel del joven héroe Jaime Reyes.

"Quiero decir que el primer personaje del Universo DC, sin duda, es Blue Beetle, y la primera película completa del Universo DC es Superman", explicó el jefazo creativo de DC Films en un episodio del podcast Inside of You, de Michael Rosenbaum.

Jaime Reyes es un joven recién salido de la universidad que descubre que posee superpoderes gracias a un escarabajo alienígena que se adhiere a su espalda. Creado por Keith Giffen, John Rogers y Cully Hamner, Jaime Reyes debutó en los cómics durante el épico evento crossover Crisis Infinita de DC en 2006, tras la muerte del anterior Blue Beetle, Ted Kord, miembro de la Liga de la Justicia.

Posteriormente, protagonizó una serie en solitario de Blue Beetle aclamada por la crítica, que se publicó en 36 números entre 2006 y 2009. En los cómics, Reyes se ha unido a varios de los principales equipos de superhéroes de DC, entre ellos los Jóvenes Titanes e incluso a la célebre Liga de la Justicia.

REUNIÓN DE SUPERHÉROES EN MAN OF TOMORROW

La crítica fue benévola con la película, que llegó en un momento en el que el Snyderverse del que formaba parte ya estaba sentenciado, y su estreno en streaming batió récords en HBO Max en su momento. Sin embargo, Blue Bettle no tuvo el éxito esperado en taquilla, recaudando poco más de 130,8 millones de dólares con un presupuesto de producción de 125 millones.

Con esta confirmación de Gunn, Maridueña se une al ya impresionante elenco de Man of Tomorrow. En el filme, David Corenswet regresa como Superman junto a Nicholas Hoult como Lex Luthor y ambos rivales se verán obligados a luchar juntos ante amenaza mayor: el coleccionista alienígena conocido como Brainiac, interpretado por Lars Eidinger.

Adria Arjona debuta en el Universo DC como Maxima, una conquistadora intergaláctica que regresa a la Tierra cuando Superman se le antoja como posible pareja. Rachel Brosnahan también regresa como Lois Lane, y Skyler Gisondo retoma su papel de Jimmy Olsen antes del spin-off de DC Crime, donde compartirá pantalla con Gorilla Grodd.

También regresan Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como el Linterna Verde Guy Gardner y Edi Gathegi como Mr. Terrific. Aaron Pierre se une al elenco como el Linterna Verde John Stewart tras su debut en el Universo DC en Lanterns de HBO a finales de este año. Además, también está confirmada la presencia de Milly Alcock como Supergirl, que volverá a la gran pantalla tras su debut en solitario este verano en el filme dirigido por Craig Gillespie que ha fracasado en taquilla.