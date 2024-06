Capitán América 4: Filtrada la primera foto de Giancarlo Esposito como villano

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Giancarlo Esposito acaba de unirse al Universo Cinematográfico Marvel donde hará su debut en Capitán América: Brave New World. El actor de Breaking Bad y The Mandalorian está rodando escenas para la primera película de Sam Wilson (Anthony Mackie) como el nuevo abanderado de la libertad donde interpretará a uno de los villanos principales.

Las recientes filtraciones desde el set han lanzado las primeras imágenes de Espósito en el rodaje de Marvel Studios. Los paparazzi han captado imágenes de Esposito totalmente caracterizado como su personaje. La identidad del mismo aún no se ha dado a conocer, aunque el atuendo empieza a dar algunas pistas.

En las fotografías, el actor lleva puesta una gabardina de color negro. Lo más llamativo se encuentra debajo pues, por encima de una camiseta negra, lleva una suerte de chaleco armado con tres cuchillos. La imagen ha desatado varias teorías sobre el nombre del misterioso personaje de Esposito.

Los cuchillos podrían ser una señal de que Esposito está interpretando a Diamondback. Este personaje, cuyo nombre real es Willis Stryker, es especialista en lucha y lanzamiento de cuchillos. Es, además, medio hermano de Luke Cage. Sin embargo, hay quienes creen que no es el caso, pues Stryker ya apareció en la serie de Netflix que ahora es canon en el UCM.

En Luke Cage, Diamondback fue interpretado por el actor Erik LaRay Harvey, así como por Jared Kemp en su versión joven. Si Esposito asume el rol de Willis Stryker, eso significaría que la compañía ha llevado a cabo un inesperado proceso de recast. La duda, por el momento, está en el aire.

Desde que se desvelara su llegada al Universo Cinematográfico Marvel, muchos fans han sugerido varios personajes diferentes que podrían encajar en el perfil de Esposito. El nombre más repetido era el de Doctor Muerte (Doctor Doom) en un debut que llegaría en Los 4 Fantásticos. Ahora se ha confirmado que no será el caso, pues su primera aparición tendrá lugar en Capitán América: Brave New World.

Recientemente, Esposito desveló cómo se gestará su llegada a la saga. "El UCM ha llamado a mi puerta y es un papel que no podríais predecir. Primero habrá un anticipo y después habrá una serie", aseguró durante su paso de la Comic Con de Brasil, revelando que su presencia en la franquicia no será algo puntual del filme.

Junto a las fotografías de Esposito, también han aparecido filtraciones del personaje de la actriz Roa Salazar. En ellas, la intérprete lleva el pelo de un llamativo color rosa. Un signo inequívoco de que dará vida a Rachel Leighton, que también lleva el sobrenombre de Diamodback.

