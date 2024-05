MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el 14 de febrero de 2025 con Anthony Mackie como nuevo abanderado de la libertad. Mientras se acerca la fecha de estreno, ya han salido a la luz unas espectaculares imágenes que muestran a Joaquín Torres (Danny Ramírez) sucediendo a Sam Wilson como Falcon.

Si no hace mucho se filtraba el brutal aspecto de Hulk Rojo (Harrison Ford) en el filme, ahora le llega a Torres. El personaje de Ramírez ya se había dejado caer en varios capítulos de Falcon y El Soldado de Invierno y fue quien sucedió a Wilson en los cómics después de que este se convirtiese en el Capitán América.

Por tanto, su presencia en Brave New World está más que justificada. Hasta el momento, el estudio liderado por Kevin Feige ha conseguido mantener a raya muchos detalles sobre la trama del filme. Sin embargo, pese a su riguroso hermetismo, una línea de productos oficiales ha ofrecido el primer vistazo a Ramírez, erigiéndose como el nuevo Falcon del Universo Cinematográfico Marvel.

