El Superman CGI de Christopher Reeve en The Flash se hizo sin el permiso de sus familiares

The Flash, película estrenada en verano de 2023, incluyó en su tramo final una gran cantidad de cameos. El filme dirigido por Andy Muschietti trató de homenajear el presente y pasado de DC en el cine con múltiples apariciones entre las que se encontraba el Superman de fallecido Christopher Reeve, recreado con CGI. Sin embargo, la familia del actor no estuvo involucrada en la secuencia.

Reeve sufrió un serio accidente en 1995 durante una prueba de equitación y finalmente murió en 2004 con tan solo 52 años. Sus hijos, Will, Matthew y Alexandra, han concedido una entrevista a Variety en la que, entre otras cosas, han asegurado que no tuvieron nada que ver con la presencia del Superman de su padre en The Flash.

De hecho, confiesan que ninguno de ellos ha visto todavía la película del velocista escarlata. Además, desvelan que para su padre, su papel más importante y del que más orgulloso se sentía no era el de Superman, a pesar de ser el que más hondo ha calado a nivel popular.

"En nuestra ciudad natal en Bedford, Nueva York, el cine local llevó a cabo un cambio de nombre hace unos años", comienza la anécdota Will Reeve. "La persona a cargo me contactó y me dijo que les encantaría proyectar una película a mi elección de mi padre", continúa el hijo del legendario actor.

"Respondí: 'Claro, pero no Superman. Vamos a poner Lo que queda del día'. Estaba muy orgulloso de su papel en esa película. No es un gran papel, aunque es importante en la película. Pudo mostrar un lado completamente diferente de sí mismo. Yo sabía lo orgulloso que estaba de ello", confirma, matizando que Superman también fue relevante para su padre.

"No es que no estuviera orgulloso de Superman... pero si estuviera aquí no elegiría Superman, elegiría Lo que queda del día. No pienso tanto en las películas de Superman como en los cambios que conllevaron un papel tan importante", sentencia el hijo de Reeve.

Además del Superman de Reeve, en The Flash también aparecen personajes como la Supergirl de Helen Slater, el Batman de Adam West o los Superman de George Reeves y de Nicolas Cage (cuya película nunca llegó a hacerse realidad). Flash se estrenó en 2023 pero, tras el reinicio del Universo DC de la mano de James Gunn y Peter Safran, no parece probable que vaya a contar con una secuela.