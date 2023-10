Ezra Miller no volverá al Universo DC como The Flash

Archivo - Todos los cameos DC en The Flash, explicados

Todos los cameos DC en The Flash, explicados

MADRID, 17 Oct.

Como directores ejecutivos de DC Studios, James Gunn y Peter Safran se han propuesto renovar por completo el Universo DC. Esto significa prescindir de casi todos los actores que encarnaban a los personajes principales de la franquicia y parece que este también será el caso de Ezra Miller.

Según Variety, Miller no regresará al Universo DC como The Flash. El medio va más allá y señala que "ninguna de las estrellas elegidas por Zack Snyder para Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia de 2016 y Liga de la Justicia de 2017 repetirán sus papeles en el nuevo universo DC", citando a intérpretes como, además de Miller, Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman) y Jason Momoa (Aquaman). Pero en el caso de este último, que todavía tiene pendiente el estreno de Aquaman: El Reino Perdido, el actor podría seguir ligado a la nueva era de la franquicia encarnado a otro personaje, el salvaje villano intergaláctico Lobo.

De confirmarse su salida, Miller habría encarnado a Barry Allen en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia, Escuadrón suicida, Liga de la justicia, El Pacificador y The Flash. Ezra Miller ha tenido numerosos problemas y polémicas protagonizando múltiples por los que ha sido detenido y acusado de maltrato a menores, agresión, acoso y desorden público, entre otros delitos.

Los rumores sobre la salida de Miller se remontan a incluso antes de los fichajes de Gunn y Safran, y es que Deadline ya adelantó que Warner Bros. barajó prescindir de él por sus repetidas controversias.

Por su parte, Variety también señala que, en el caso de Momoa, existe una posibilidad de que vuelta al Universo DC, aunque no como Aquaman. "Momoa puede regresar, pero no como Aquaman. Las fuentes dicen que el actor ha iniciado negociaciones para interpretar a Lobo, ya sea en el reboot de 2025 Superman: Legacy, escrito y dirigido por Gunn, o en una película independiente", expone el medio.

Hasta el momento, DC Studios no ha anunciado un nuevo proyecto de The Flash ni ninguna película o serie en la que vaya a aparecer el personaje. Suponiendo que Barry Allen no aparezca en Aquaman y el Reino Perdido, el velocista terminará su viaje habiendo reiniciado su línea temporal, liberado a su padre de la prisión y en un mundo en el que George Clooney es Batman.

Ciertos rumores apuntaban que The Flash 2 podría haber tenido luz verde si la primera entrega hubiera tenido éxito en taquilla, pero su fracaso, con apenas 270 millones en taquilla, es casi una confirmación de que no habrá secuela. Todo apunta a que, cuando llegue el momento, James Gunn y Peter Safran probablemente buscarán una nueva estrella para dar vida a Barry Allen.

Respecto a cuándo se unirá Flash al Universo Extendido DC, parece poco probable que aparezca en alguno de los diez proyectos anunciados hasta ahora, que ocuparán el calendario de lanzamientos hasta 2027. Después de ese punto, Flash podría abrirse camino en la franquicia, pero probablemente ya siendo interpretado por actor.