Andy Muschietti: "Nadie puede interpretar a The Flash tan bien como Ezra Miller"

El director de The Flash asegura el futuro de Ezra Miller en DC: "Nadie interpreta el personaje como él"

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Aunque no depende de él -esa decisión es potestad de James Gunn y Peter Safran, los máximos responsables de DC Films-, el director de The Flash asegura que Ezra Miller merece seguir siendo Barry Allen el futuras entregas de la saga. Y es que, según Andy Muschietti, "nadie interpretaría el personaje de The Flash como él"

El cineasta argentino pasó por el podcast The Discourse junto con la productora, y su hermana, Bárbara Muschietti antes del esperado lanzamiento en cines, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo. En la conversación, el realizador fue preguntado por su intención de mantener a Miller como el velocista escarlata en posibles secuelas.

"Si hay una secuela, sí", dijo secundando sin fisuras el trabajo de Miller a pesar de las múltiples polémicas que en los últimos años han envuelto al intérprete, que ha sido arrestado en varias ocasiones. Pero, para el cineasta argentino, el actor que interpreta dos versiones de Barry Allen en The Flash, a quien se refiere como ellos, es el mejor para el papel.

"No creo que haya nadie que pueda interpretar tan bien el personaje como ellos. Las otras representaciones son geniales pero esta particular visión del personaje es sobresaliente. Es un personaje hecho para ellos", asegura Muschietti. "Ezra dio todo por el papel, física, creativa y emocionalmente. Estuvo supremo", sentenció la productora.

A pesar de las grandes expectativas que está despertando, The Flash se ve inevitablemente afectada por el mar de controversias que rodea a su protagonista. En los últimos meses, el actor ha tenido numerosos problemas con la justicia, siendo detenido en más de una ocasión, lo que podría suponer un impedimento para continuar como el superhéroe. A estas dudas se suma la nueva dirección que va a tomar el Universo DC, encabezado por James Gunn que, por ejemplo, ya ha tomado la decisión de prescindir de actores como Henry Cavill (Superman) o Ben Affleck (Batman).

La película que lidera Ezra Miller recuperará al Batman de Michael Keaton y también a la versión del caballero oscuro de Affleck. Sasha Calle como Supergirl, Kiersey Clemons como Iris West, Antje Traue como Faora-UI y Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry Allen son otros de los rostros que completan el reparto de The Flash.