¿Busca ya Marvel a su Adam Warlok para Guardianes de la Galaxia 3?

Mientras algunos de los Guardianes de la Galaxia continúan en Australia filmando Thor 4: Love and Thunder, James Gunn sigue trabajando en la tercera entrega de la franquicia espacial de Marvel. Los rumores apuntaban a que el estudio ya estaba buscando al actor adecuado para interpretar a Adam Warlock, pero según el propio director, esto es completamente falso.

En este momento, los detalles de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que comenzará a filmarse a finales de este año, son muy escasos. Gunn ya tenía el guion completo de la película antes de que Disney le despidiera y posteriormente volviese a contratarle, tiempo que aprovechó para rodar The Suicide Squad para DC.

Tras aquella escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2 en la que se adelantó que los Celestiales ya habían comenzado a crear a Adam Warlock, el debut del vigilante espacial es uno de los momentos más esperados por los fans. Pero, por el momento, Marvel no ha empezado a buscar al actor que lo interprete, pese a los rumores que aseguraban que el estudio quiere un perfil "como el de Zack Efron".

"No hay ningún casting en curso para el Vol. 3", aseguró Gunn en un comentario en Twitter, desmintiendo completamente los rumores antes de que se descontrolen. "¿Y por qué sólo podrían elegir un "caucásico" si el personaje tiene la piel dorada? Y si quisiesen a alguien tipo Zack Efron... ¿Por qué no iba a ser Zack Efron? ¿De dónde sacáis esas tonterías?", agregó.

