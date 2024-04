¿El personaje más poderoso de X-Men en Deadpool y Lobezno?

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno, que verá la luz en cines el 26 de julio, recuperará a viejos conocidos de los X-Men. Y con Hugh Jackman retomando en ella su rol como Logan, la actriz Famke Janssen, que interpretó en la saga mutante a Jean Grey, ha revelado si los rumores sobre su posible regreso como Fénix en la película de Shawn Levy son ciertos.

La última vez que los fans de la Patrulla X vieron a Janssen en el papel de Jean Grey fue en X-Men: La decisión final, donde se convirtió en la poderosísima entidad conocida como Fenix Oscura. Además, retomaría brevemente al personaje con cameos en Lobezno: Inmortal y X-Men: Días del futuro pasado.

De hecho, desde hace tiempo, hay quien baraja la posibilidad de que termine reencontrándose con Logan, con el que siempre ha mantenido un estrecho vínculo emocional, en Deadpool y Lobezno. La actriz y exmodelo neerlandesa se ha pronunciado al respecto en una reciente entrevista con Screen Geek.

"No estoy [en Deadpool y Lobezno]. No. Todo el mundo sigue preguntándolo. Es por lo que, en algún momento, me dije: 'Espera, ¿estoy en Deadpool y ni siquiera lo sé?' Pero no. No, no", aseguró Janssen, despejando cualquier atisbo de duda sobre su posible vuelta como Fénix.

Ciertamente, existe la posibilidad de que la actriz esté jugando al despiste para no estropear su cameo sorpresa como Jean Grey.

Pero su ausencia en la película de Ryan Reynolds podría deberse a su apretada agenda. Y es que, además de protagonizar junto a Bill Skarsgard la cinta de acción, Boy Kills World, también tiene previsto embarcarse en un nuevo proyecto para Netflix, Amsterdam Empire,

Emocionada por esta serie que rodará durante seis meses y en su propia lengua materna, el holandés, Janssen, reveló que, como actriz, llevaba mucho tiempo sin poder hablarlo.

"Me fui cuando tenía 17 años y no comencé a actuar hasta que llegué a Estados Unidos", recuerda la intérprete, quien, además, considera que esta ficción en la que tiene un gran personaje es también un nuevo punto de partida.

Más allá de que Janssen termine o no haciendo una estelar aparición en Deadpool y Lobezno, quienes sí retomarán sus personajes en la película serán, Stefan Kapicic como Piotr Rasputín, A.K.A. el fornido mutante de metal viviente, Coloso, Brianna Hildebrand como Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica, Shioli Kutsona como Yukio y el debut de Emma Corrin como la villana Cassandra Nova, quien es la malvada hermana de Charles Xavier.

Además, las últimas filtraciones apuntan a que Henry Cavill podría interpretar a una variante de Logan en la película de Shawn Levy, así como también se espera que la cantante y también actriz Taylor Swift tenga un pequeño papel, pero, por ahora, habrá que esperar para averiguarlo.