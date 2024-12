Bruja Escarlata (Elisabeth Olsen) revela la razón por la que volverá al Universo Marvel

MADRID, 8 Dic. (CulturaOcio) -

Elisabeth Olsen es mundialmente conocida por interpretar a Wanda Maximoff/Bruja Escarlata en el UCM. Y después de que el final de Agatha, ¿quién si no? dispara los rumores sobre su posible regreso, la actriz ha revelado la razón por la que volvería una y otra vez al Universo Marvel.

"Nunca había tenido la mentalidad de 'uno para mí, otro para ellos'", afirma Olsen en una entrevista con Vulture en la que destaca las virtudes de contar con una franquicia tan sólida entre su filmografía. Una garantía de éxito a la que poder volver.

"Marvel ha sido algo tan consistente a lo que he podido volver y ha creado -¿cómo se dice?- cierta sensación de seguridad en mi vida que me ha dado libertad para elegir otros trabajos. Así que no me he sentido como, 'Y luego haré esto para poder hacer esto otro'", argumenta la actriz que destaca que nunca se ha sentido atada o encorsetada por el UCM.

Es más, de forma paralela a sus taquillazos en Marvel, la actriz ha conseguido hacerse en nombre dentro del circuito independiente gracias a títulos como Martha Marcy May Marlene, Wind River o la más reciente Las tres hijas.

UNO DE LOS PERSONAJES MÁS CARISMÁTICOS Y PODEROSOS

La primera vez que Olsen encarnó a la Bruja Escarlata fue en 2014 en la escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno, y hasta 2022 tuvo un papel muy importante en el UCM, llegando incluso a contar con su propia serie (Wandavision).

Después de que Bruja Escarlata se sacrificara para destruir el Darkhold al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y aunque Marvel ya hubiera confirmado oficialmente hace más de un año que murió al final de la película, muchos fans esperaban que reapareciera en la serie de Agatha, ¿quién si no? Sin embargo, la ficción de Disney+ no hizo otra cosa que reafirmar, ya en su primer capítulo, el fallecimiento de Wanda.

Eso no quiere decir que La Casa de la Ideas no pueda recuperar al personaje en su versión del UCM o en una de sus muchas variantes a lo largo del multiverso. De hecho, según las últimas informaciones, Bruja Escarlata podría jugar un papel crucial en Vengadores Doomsday y Secret Wars estableciendo una estrecha relación con el personaje de Robert Downey Jr., que dará vida al villano Víctor Von Doom en las película que verán la luz en mayo de 2026 y 2027.

De hecho, hace pocos días la propia Olsen ya abrió de par en par otra vez las puertas a su posible regreso a la franquicia: "Kevin Feige nos pregunta de verdad qué queremos hacer con el personaje y luego lo hace, así que no sé si puedo decirlo... Solo quiero volver".

La próxima cita para los fans de Marvel será el próximo 22 de diciembre cuando llegará a Disney + la tercera temporada de What If... (¿Qué pasaría si...?). Ya el próximo año, y ya en cines, lo próximo del estudio será Capitán América 4: Brave New World, que verá la luz el en los cines el 14 de febrero con Harrison Ford como gran fichaje haciendo su debut en el UCM como el presidente Thunderbolt Ross/Red Hulk.