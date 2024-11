Una X-Men nivel Omega sustituye a Thor en el bestial tráiler de la temporada 3 de What If de Marvel

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

What If... (¿Qué pasaría si...?), la serie con la que Marvel explora las distintas realidades de su universo regresará el próximo 22 de diciembre a Disney+ con su tercera temporada. Mientras se acerca la fecha de estreno, ya ha salido un imponente adelanto que muestra, entre otras muchas cosas, a Tormenta de los X-Men convertida en la Diosa del Trueno y a una versión cowboy de Shang-Chi.

Esta tercera y última tanda de episodios pondrá fin a la aventura a través del tiempo y el espacio del UCM. El avance, de más de 2 minutos de duración, arranca con Fotón acompañando al Capitán América, Sam Wilson, mientras contemplan un panorama desolador.

Es entonces cuando las imágenes, además de mostrar a Visión o Nébula, aparece Uatu, el Vigilante, dispuesto a guiar una vez más a los espectadores por el Multiverso Marvel. "¿Preparados?", se le oye decir a la poderosa entidad cósmica antes de dar paso a una secuencia en la que Shang-Chi es un cowboy que se dispone a cabalgar hacia el horizonte sin mirar atrás. Sin embargo, el maestro de las artes marciales no será el único que corra emocionantes aventuras en la temporada final de la serie.

También Howard el Pato terminará embarcándose en una travesía cósmica junto a una nueva compañera humana. "¿Seguro que sabes volar con esto?", le pregunta ella. "¿Estás de coña? Soy un pato, nací para volar", le responde socarronamente su plumífero amigo antes de despegar en una nave espacial.

Pero la secuencia más emocionante, y, dicho sea de paso, épica, llega de la mano de Mónica Rambeau y Sam Wilson poniéndose a los mandos de un mastodóntico robot al más puro estilo Gundam o Mazinger Z, con la apariencia del Capitán América, para barrer de un plumazo a unos acorazados enemigos. Además, las imágenes ofrecen un suculento vistazo a otras variantes de héroes y villanos de la Casa de las Ideas, como el Soldado del Invierno, Hulk, el Guardián Rojo, Agatha Harkness o Tormenta, quien ahora toma el manto de Thor y afronta nuevos desafíos.

Los ocho últimos capítulos de What If... están dirigidos por Bryan Andrews y Stephan Franck a partir de un guion de Matthew Chauncey, Ryan Little y A.C. Bradley. Los productores ejecutivos son Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt y Bryan Andrews, junto con Matthew Chauncey. Además, los productores son Danielle Costa, Carrie Wassenaar y Alex Scharf.