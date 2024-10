El final de Agatha revela qué ha pasado con Tommy Maximoff/Veloz

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Con el estreno de sus últimos dos episodios, Agatha, ¿quién si no? ha culminado su andadura en Disney+. El spin-off de WandaVision ha estado repleto de sorpresas y ha supuesto el debut de más de un personaje en el UCM, abriendo nuevas y emocionantes posibilidades para futuros proyectos de la franquicia. Y quizá, de entre todas las revelaciones de la ficción, una de las más significativas ha sido la que concierne al destino que sufrieron los hijos de la Bruja Escarlata.

Billy y Tommy Maximoff llegaron al UCM en WandaVision, como los mellizos de la Bruja Escarlata y el sintetizoide encarnado por Paul Bettany... No obstante, la ficción acabó desvelando que no eran personas reales, sino fruto del hechizo de Wanda. Y es que el personaje de Elizabeth Olsen, roto por las numerosas pérdidas, sumió al pueblo de Westview en un encantamiento del que en principio ni ella era consciente, para poder vivir con la familia que no pudo tener.

Al final de WandaVision, la Bruja Escarlata deshacía su hechizo, liberando a los habitantes de Westview y perdiendo así a los dos hijos que creó con su magia. No obstante, tal y como reveló la ficción protagonizada por Kathryn Hahn en su sexto episodio, el espíritu de Billy pudo ocupar un nuevo cuerpo justo en el momento en que desaparecía la Anomalía de Westview.

Así, el alma de Billy fue a parar a William Kaplan, un joven judío que acababa de sufrir un mortal accidente de coche con sus padres. A pesar de no conservar recuerdos de ninguna de sus dos vidas, el personaje de Joe Locke recorre la Senda de las Brujas para encontrar lo que le falta, su hermano perdido... quien, al contrario que él, no se reencarnó.

"Su hermano no está ahí fuera, al menos todavía", revela Rio Vidal en el octavo episodio de la ficción, titulado 'Sígueme hasta el fin. La gloria aguarda allí'. "El hijo de la Bruja Escarlata robó una segunda vida, no dejaré que lo repita por su hermano", añade la Muerte, tildando a Billy de "abominación". Estas palabras convencen a Agatha de que el chico es perfectamente capaz de traer de vuelta a Tommy y en la última prueba, lo ayuda a encontrarlo.

Con la orientación de Agatha, Billy no solo es capaz de detectar el espíritu de su hermano, sino también de guiarlo hasta un nuevo cuerpo, el de un niño que en ese momento se está ahogando cuando le "gastan una broma".

"No es un buen sitio. Y la gente, su familia... no hay nadie que le quiera. No tiene a nadie. Agatha, ¿estoy matando a este niño para que viva mi hermano?", pregunta horrorizado el joven. "No Billy. A veces los niños mueren...", le contesta Agatha terriblemente apenada recordando el destino de su propio hijo.

El noveno y último episodio acaba con Billy y el fantasma de Agatha dispuestos a buscar a Tommy, confirmando así que todo lo sucedido en la Senda fue real y que el otro hijo de la Bruja Escarlata ha vuelto a la vida.

Tras el final de la ficción, es solo cuestión de tiempo que Tommy Maximoff haga acto de presencia en el UCM y se reúna con su hermano. En las grapas, ambos forman parte de los Jóvenes Vengadores y mientras que Billy, A.K.A. Wiccan posee unos poderes similares a los de la Bruja Escarlata, Tommy, A.K.A. Speed, presenta super velocidad como la de Pietro Maximoff.