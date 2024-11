Elizabeth Olsen aborda el regreso de Bruja Escarlata: "No sé si puedo decirlo..."

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Elizabeth Olsen es especialmente conocida y querida por los seguidores marvelitas por haber encarnado a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Y aunque su personaje lleva ausente de los nuevos eventos del UCM desde su aparente muerte en los compases finales de Doctor Strange en el multiverso de la locura, los fans se resisten a darla por perdida, sobre todo tras los numerosos guiños a su posible vuelta ofrecidos en Agatha, ¿quién si no? La misma intérprete se ha mostrado interesada en regresar y sus últimas declaraciones hacen esperar que así lo hará, tarde o temprano.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Bueno, sinceramente, si dijera exactamente lo que me gustaría creo que quizás estaría estropeando algo", señaló la actriz en una convención reciente, según recoge ComicBookMovie. Así, en el marco de una ronda de preguntas y respuestas, Olsen contestaba a quien se había interesado por saber las tramas que, a ella particularmente, le gustaría ver en el UCM, esgrimiendo que si lo revelaba quizá resultase ser un 'spoiler'. "Kevin Feige nos pregunta de verdad qué queremos hacer con el personaje y luego lo hace, así que no sé si puedo decirlo... Solo quiero volver", explicó.

