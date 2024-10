La sorprendente relación de Bruja Escarlata con Doctor Doom en el UCM

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

Hace escasas semanas se dio a conocer que Marvel planeaba traer de vuelta a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) para protagonizar su propia película en solitario, tras su aparente muerte al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Según parece, la Casa de las Ideas incorporará a Wanda Maximoff a Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars, donde, además de desempeñar un papel crucial en la trama, compartirá una estrecha conexión con su villano, Víctor Von Doom (Robert Downey Jr.).

Tras la cinta de Sam Raimi, muchos esperaban que Bruja Escarlata apareciese en Agatha, ¿quién si no?, el spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn. Pero la ficción, que ya ha confirmado que el personaje de Joe Locke es Billy Kaplan A.K.A. Wiccan, el poderosísimo hijo de Wanda, parecía corroborar, además, durante su primer episodio que Maximoff estaba muerta.

Sin embargo, la muerte no significa nada definitivo en el Universo Marvel. Y así como el estudio capitaneado por Kevin Feige recuperará a Downey Jr., no como Iron Man, sino insuflando vida al temible Víctor Von Doom en Vengadores 5 y 6, también incorporará a Olsen en su trama.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en su cuenta de X, Bruja Escarlata tendrá un papel de importancia capital tanto en Doomsday como en Secret Wars, ya que será la amante del infame y altivo soberano de Latveria, lo que, además, ha respaldado Alex Pérez de The Cosmic Circus.

I hear Wanda will be a main player in both Avengers films



Will share a lot of screen time with RDJ's Doom (as his lover?) pic.twitter.com/y59oBx5qt0