¿Aparece Bruja Escarlata, en el final de Agatha, quién si no?

¿Aparece Bruja Escarlata, en el final de Agatha, quién si no? - MARVEL

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) lleva ausente del Universo Cinematográfico Marvel desde su aparente muerte al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Sin embargo, su presencia se ha hecho notar en los sobrenaturales acontecimientos de Agatha. ¿Quién si no? Pero... ¿llega a aparecer la Bruja Escarlata en el spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El legado de Wanda ha perdurado en la trama de Agatha, ¿quién si no? gracias al "adolescente", el personaje de Joe Locke, que terminó revelándose como Billy Kaplan/Wiccan, el hijo de Maximoff, y cuya motivación para recorrer la Senda de las Brujas es encontrar a su desaparecido hermano Tommy, cuya presencia dice ser capaz de percibir. Dada la naturaleza de la historia y la alargada sombra de la Bruja Escarlata en la serie, no fueron pocos quienes barajaron la posibilidad de que Marvel la recuperase para hacer un cameo en su final. Pero, para su decepción, no ha sido así.

Pese a que, en un momento dado del 1x09, recuerda sus últimos instantes en Westview y comienza a sonar la voz de su madre en su cabeza, Wanda Maximoff no llega a aparecer en modo alguno al final de la ficción. Así pues, en los instantes finales del episodio se revela uno de los grandes y más significativos giros de la trama.

Y es que fue Billy quien creó la Senda de las Brujas, como ya hiciera la Bruja Escarlata con Westview. Si bien es cierto que no lo hizo intencionadamente, se vio forzado a recorrer este peligroso camino junto a Agatha, Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Lilu Calderu (Patti LuPone) y las demás, lo que lo llevó a descubrir sus devastadores poderes y su verdadera identidad: Billy Kaplan/Wiccan.

El episodio se salda con Billy y el fantasma de Agatha dispuestos a buscar a Tommy tras guiar su alma hasta un nuevo cuerpo, confirmando así que todo lo sucedido en la Senda fue real y que el otro hijo de la Bruja Escarlata ha vuelto a la vida. Por lo tanto, es tan solo cuestión de tiempo que tanto Tommy Maximoff como Wanda hagan acto de presencia en el UCM y se reúnan con Wiccan.

Al fin y al cabo, Production Weekly anunció no hace mucho que en su base de datos figuraba ahora un filme titulado Scarlett Witch, que, con vistas a estrenarse en 2026, tendrá a Jac Schaeffer y Megan McDonnell a cargo del libreto. Y, según las últimas informaciones, Wanda jugará un papel crucial en los acontecimientos de Vengadores: Doomsday y su siguiente entrega, Secret Wars, que verán a Robert Downey Jr. convertirse en el infame archienemigo de Los 4 Fantásticos, Víctor Von Doom. Además, Marvel Studios también prepara Vision Quest, serie en la que Paul Bettany encarnará una vez más al androide Vengador y marido de Wanda, y que desembarcará en algún punto de 2026 en Disney+.