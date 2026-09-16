Tarantino ampliará la historia de Cliff Booth antes del estreno en Netflix de la secuela de Érase una vez en Hollywood - SONY PICTURES

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La secuela de Érase una vez en... Hollywood estará dirigida por David Fincher a partir de un guion de Quentin Tarantino quien, al igual que ya hizo con la primera entrega, lanzará una novela que ampliará la historia de la película. El libro se publicará el 8 de diciembre, después del estreno en salas de la cinta, previsto para el 25 de noviembre, pero antes de su llegada a Netflix, fijada para el 23 de diciembre.

Según informa Variety, la novela se titulará igual que la secuela cinematográfica, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (en español, "Las nuevas desventuras de Cliff Booth"). La sinopsis del libro, que publicará el sello Harper Collins, reza: "Hollywood, 1977. Los alocados años sesenta han quedado atrás hace tiempo, pero Clifford Booth sigue adelante: Héroe de guerra, doble de acción, camarero, proyeccionista de cine... y, de vez en cuando, presta 'servicios clandestinos' a sus amigos".

En la novela de Érase una vez en... Hollywood, Tarantino ampliaba la historia de Rick Dalton, el personaje de Leonardo DiCaprio en la película, pero sobre todo de Cliff Booth, revelando detalles de su personalidad que no aparecían en el filme, como su faceta de cinéfilo empedernido.

CLIFF BOOTH Y SU FACETA CINÉFILA

Cliff se confiesa en el primer libro como un amante de las "películas extranjeras en blanco y negro" y, especialmente, del cine de Akira Kurosawa. Esto concuerda con la sinopsis de la secuela literaria, que adelanta que uno de los muchos trabajos de Cliff será el de proyeccionista.

Al igual que la novela, la secuela dirigida por Fincher ambientará su trama en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la primera película, con el personaje de Pitt adaptándose a un Hollywood que ha experimentado profundos cambios.

Junto a Pitt, completan el reparto de la secuela Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino, Holt McCallany y Timothy Olyphant, entre otros. No está previsto que Leonardo DiCaprio retome su papel de la anterior entrega.