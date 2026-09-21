Brad Pitt farmea aura a toneladas en el tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth - NETFLIX

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, se estrenará en exclusiva durante dos semanas en salas IMAX el 27 de noviembre de 2026, antes de desembarcar en Netflix el 23 de diciembre de 2026. Para ir calentando motores, la compañía de la gran "N" ha lanzado un genial tráiler en el que Brad Pitt retoma su personaje de Érase una vez en... Hollywood, donde, además de emborracharse, farda ante las mujeres y chulea a todo el mundo.

"¿Has oído la historia de cuando un doble de acción le dio una paliza a Bruce Lee?", pregunta un hombre a otro antes de encontrarse con Booth en un local al inicio del adelanto. "Este es el tipo", añade el primero.

Instantes después, una escena muestra a Cliff sirviéndose un refresco en una cafetería y trabajando como proyeccionista en un cine, antes de acicalarse y conducir para trabajar en un local donde las mujeres luchan en el barro y todo el mundo se emborracha. Es entonces cuando entra en escena un actor (Scott Caan), reunido con Cliff, sabiendo de su reputación y habilidades, y apunta a meterle en serios aprietos relacionados con dinero.

Poco después, una mujer (Elizabeth Debicki) le pregunta qué pasó para que Booth pusiera fin a su relación con Rick Dalton. "Oh, Rick se puso demasiado gordo para que yo pudiera doblarlo", responde Cliff en tono chulesco para referirse a cómo terminó su relación con el personaje de Leonardo DiCaprio en Érase una vez en... Hollywood.

CLIFF Y SU RELACIÓN CON RICK DALTON TRAS ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD

Las nuevas desventuras de Cliff Booth se sitúa en 1977, "ocho años después de que el personaje de Pitt se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969 que Quentin Tarantino retrató en Érase una vez en... Hollywood. Los Ángeles ya no necesita a un doble de acción que se encargue de los hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas, y algunos solo puede resolverlos alguien con las habilidades únicas (y, en ocasiones, al margen de la ley) de Cliff puede resolver", anticipa la sinopsis.

Dirigida por Ficher, la cinta también cuenta en su elenco con Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.