Quentin Tarantino ya ha "escrito un guion" para su décima y última película... Pero todavía no quiere rodarla - CONTACTO

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Quentin Tarantino siempre ha dicho que se retirará tras dirigir su décimo largometraje. Ahora, el cineasta ha confirmado que ya tiene listo el guion de la que en teoría será su última película pero, por el momento, no parece tener prisa por rodarla, y ha explicado el porqué.

El próximo proyecto en el horizonte de Tarantino es The Popinjay Cavalier, una obra de teatro escrita por él y protagonizada por Sacha Baron Cohen. "He escrito un guion que me gusta mucho, pero quiero hacer la obra de teatro y descubrir quién soy", aseguraba el director de Pulp Fiction o Kill Bill en The Graham Norton Show, donde apareció como invitado junto a Colin Farrell, Ellen DeGeneres y Gemma Chan.

"Después volveré a pasar tiempo con mi familia, disfrutaré un poco de la vida y ya veré qué quiero hacer", afirmaba Tarantino, dando a entender que, hasta que la obra de teatro no concluya su paso por el West End, no tiene intención de ponerse manos a la obra con la producción de su décima película.

TARANTINO DEBUTARÁ EN EL WEST END CON UNA OBRA DE TEATRO

En su paso por el programa, el director también habló sobre The Popinjay Cavalier, que se estrenará en el Phoenix Theatre de Londres en marzo tras unas funciones previas a finales de febrero. Según explicaba, empezó siendo un guion cinematográfico, pero se dio cuenta de que "funcionaba muy bien como obra de teatro". "Creo que será emocionante", expresaba.

La obra, descrita como una "comedia de capa y espada" y ambientada en la Europa de 1830, podrá verse en el West End durante tres meses, hasta el 13 de junio del año que viene, y supondrá el debut teatral tanto de Tarantino como del protagonista de Borat y Ali G.

La novena película de Tarantino fue Érase una vez en... Hollywood que, estrenada en 2019, le valió diez nominaciones en los Oscar, de las cuales se alzó con dos: mejor actor de reparto para Brad Pitt y mejor diseño de producción.

Pronto verá la luz su secuela, titulada Las nuevas desventuras de Cliff Booth y dirigida por David Fincher a partir de un guion del propio Tarantino. La película aterrizará en Netflix el próximo 23 de diciembre tras su paso por las salas a partir del 25 de noviembre.