David Fincher abandona Netflix: Las nuevas desventuras de Cliff Booth será su última colaboración - NETFLIX

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

La secuela de Érase una vez en... Hollywood dirigida por David Fincher, titulada Las nuevas desventuras de Cliff Booth, se encuentra en fase de postproducción. Y apenas unos meses antes de su estreno en Netflix, fijado para el 23 de diciembre -tras su paso por las salas a partir del 25 de noviembre-, se ha revelado que será el proyecto que ponga fin a la colaboración entre Fincher y la plataforma de streaming tras más de una década.

Según informa Bloomberg, el realizador ha decidido que no renovará su contrato con Netflix cuando expire el año que viene. Se trata de la colaboración más longeva de la plataforma con cualquier cineasta, pues se remonta al año 2013, cuando Fincher ya estaba consolidado como un prestigio director de renombre con títulos a sus espaldas como El club de la lucha, Seven o El curioso caso de Benjamin Button.

Aquel año, Fincher se encargó de capitanear los dos primeros episodios de la serie de Netflix House of Cards, cuyo éxito contribuyó en gran medida a que el servicio de streaming afianzara su posición como impulsor de ficciones originales. La decisión de Fincher llega después de que el pasado mes de agosto Netflix cancelara el spin-off de El juego del calamar en el que el director ya había empezado a trabajar.

¿QUÉ PROYECTOS DE NETFLIX HA CAPITANEADO DAVID FINCHER?

Además de House of Cards, Fincher ha estado al frente ficciones originales de Netflix como Mindhunter, que fue cancelada tras su segunda temporada pese a la buena acogida con la que contó; la serie antológica Love, Death & Robots, en la que ejerció como productor ejecutivo y dirigió dos capítulos, o la miniserie documental Voir: Las claves del cine en la cultura contemporánea, en la que también trabajó como productor ejecutivo.

Antes de ponerse a los mandos de Las desventuras de Cliff Booth, Fincher dirigió películas para Netflix como El asesino, protagonizada por Michael Fassbender y estrenada en 2023, o Mank, biopic sobre el guionista de Ciudadano Kane, Herman J. Mankiewicz, que vio la luz en 2020.

Por tanto, Las nuevas aventuras de Cliff Booth pondrá fin a la colaboración entre Fincher y Netflix. Con un guion escrito por Quentin Tarantino, la película sitúa su trama en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la primera película.

Completan el reparto del filme Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis, Karren Karagulian o Timothy Olyphant, entre otros.