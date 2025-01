De Bob Dylan a Los 4 Fantásticos: Todos los estrenos de Disney en 2025

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

El pasado 2024 Disney arrasó en taquilla con éxitos como Del Revés 2, Deadpool Y Lobezno y Vaiana 2, tres de los estrenos más taquilleros del año. Para este 2025, el gigante del entrenimiento prepara un buen número de proyectos ampliamente variados, para ampliar aún más su público y liderar de nuevo la taquilla mundial.

Las nuevas películas de Marvel Studios, el regreso de populares franquicias y algunas de las cintas de animación más esperadas forman parte de los estrenos que La Casa del Ratón llevará a las salas a lo largo de 2025.

A REAL PAIN

El próximo viernes 10 de enero llegará a los cines A Real Pain, la ópera prima de Jesse Eisenberg tras las cámaras. El actor de filmes como Ahora me ves... o La red social escribe, dirige y protagoniza este filme que cuenta también en su reparto principal con Kieran Culkin.

NORBERT

El 17 de enero aterrizará en las salas Norbert, cinta de animación española que narra las aventuras de un espía incompetente en una nación gris, burocrática y triste, en la que los gobernantes sueñan con conquistar a su colorido vecino.

MIKAELA

Antonio Resines se pone en la piel de un policía que deberá detener a una banda de atracadores en mitad de un temporal extremo. El nuevo largometraje de Daniel Calparsoro podrá disfrutarse en cines desde el 31 de enero.

CAPITÁN AMÉRICA: BRAVE NEW WORLD

El 14 de febrero llegará a los cines la cuarta entrega del superhéroe, ahora encarnado por Anthony Mackie, que cuenta en su reparto también con Harrison Ford interpretando al presidente Thaddeus Thunderbolt Ross A.K.A. Hulk Rojo.

A COMPLETE UNKNOWN

El 28 de febrero se estrenará en España el biopic de Bob Dylan, en el que Timothèe Chalamet se pone en la piel del artista. El filme de James Mangold relata la historia del meteórico ascenso del músico hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxitos.

BLANCANIEVES

La primera princesa de Disney dará el salto a la acción real el próximo 21 de marzo. Rachel Zegler interpreta a Blancanieves en esta cinta dirigida por Marc Webb que cuenta con Gal Gadot como la Reina Grimhilde.

AMATEUR

El 11 de abril los espectadores podrán ver a Rami Malek protagonizando este thriller sobre un brillante pero introvertido decodificador de la CIA, cuya vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista.

EL CASOPLÓN

Esta comedia familiar protagonizada por Pablo Chiapella y Raquel Guerrero, llegará a los cines el 16 de abril. El largometraje trata temas como las aspiraciones sociales, el deseo de progresar económicamente y los valores que se transmiten a los más pequeños.

THUNDERBOLTS*

La segunda película de Marvel Studios de este año relatará los primeros pasos de un equipo de inadaptados reclutados por el gobierno liderados por Yelena Belova (Florence Pugh). La cinta se estrena el 30 de abril.

LILO & STITCH

La Casa del Ratón realiza por primera vez un remake de imagen real de una de sus películas del siglo XXI. El entrañable y revoltoso alienígena aterrizará en cines el 23 de mayo.

ELIO

La nueva película de Pixar podrá disfrutarse en salas desde el 13 de junio. Esta cinta relata la historia de Elio, un niño apasionado con el espacio exterior y la vida intergaláctica que verá sus sueños cumplidos.

THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS

El proyecto más esperado por el fandom marvelita llegará el 25 de julio. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach darán vida a los integrantes de la Primera Familia de Marvel en la gran pantalla dentro del UCM.

FREAKIER FRIDAY

Disney traerá de vuelta a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en la secuela de Ponte en mi lugar, cuyo estreno está programado para el 8 de agosto.

TRON: ARES

La tercera entrega de la saga de ciencia ficción, que se estrena el 10 de octubre, contará en esta ocasión con Jared Leto como protagonista bajo la dirección de Joachim Ronning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar).

EL CAUTIVO

Seis años después, Alejandro Amenábar estrenará un nuevo largometraje, El Cautivo, que relatará la historia de un joven Miguel de Cervantes en 1575, interpretado por Julio Peña, que, capturado por corsarios argelinos, logró escapar haciendo gala de sus habilidades literarias que más adelante dejaría plasmadas en el papel. El filme tiene programado su estreno para el 17 de octubre.

PREDATOR: BADLANDS

La nueva película de la franquicia nuevamente está dirigida por Dan Trachtenberg (Predator: La presa) y está protagonizada por Elle Fanning. La fecha de estreno del largometraje es el 7 de noviembre.

ZOOTRÓPOLIS 2

La secuela de la exitosa cinta de 2016 llegará a los cines el 28 de noviembre para narrar las nuevas aventuras de Judy y Nick en la mamífera metrópoli.