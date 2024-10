Timothée Chalamet, electrizante en el tráiler de A Complete Unknown, el biopic de Bob Dylan

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

A Complete Unknown, el biopic del legendario cantautor Bob Dylan dirigido por James Mangold (En la cuerda floja, Logan) llegará a la gran pantalla el próximo 25 de diciembre. Mientras se acerca la fecha de estreno, ya ha salido a la luz un nuevo espectacular tráiler de la película en el que Timothée Chalamet (Dune, Willy Wonka) solivianta a las masas como el mítico artista.

Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, el adelanto arranca con Dylan emprendiendo su largo viaje desde Minnesota hacia el éxito. "¿Por qué?", le pregunta el músico de folk Pete Seeger, encarnado por Edward Norton, en su apartamento en la Gran Manzana.

"Para encontrar inspiración", le responde el joven músico encarnado por Chalamet, dispuesto a abrirse paso como cantante e inspirar a quienes le escuchen. Es entonces cuando, en uno de los locales donde toca con su guitarra, comienzan a fijarse en él y conoce a Joan Baez, interpretada por Mónica Barbaro.

"Para que se fijen en ti en el escenario tienes que ser un bicho raro", se escucha decir a Dylan, quien poco a poco comienza un romance con Baez que los conducirá a formar un impresionante dueto musical en 1963 y a tocar delante de miles de personas. Sin embargo, las cosas comienzan a torcerse para el músico cuando, tras alcanzar el estrellato, todos quieren cambiar quién es.

"Y como eres tú", le pregunta un joven en el ascensor. "Justo como no quieren que sea", le responde irónicamente Dylan, harto de hacer siempre lo que se espera de él. Así, a expensas de cabrear a su discográfica, decide darle un radical vuelco a su agitada vida y carrera musical tocando rock en vez de folk, mientras suena 'Like a Rolling Stone'. Esto le acarreará varios problemas personales, pero también satisfacciones tras su encuentro con el aún más carismático Johnny Cash encarnado por Boyd Holbrook.

"Nueva York, principios de los años 60. Con el telón de fondo de una vibrante escena musical y una convulsa vida cultural, un enigmático joven de 19 años, procedente de Minnesota, llega al West Village con su guitarra y un talento revolucionario, destinado a cambiar el curso de la música estadounidense. Mientras entabla sus relaciones más íntimas durante su ascenso a la fama, empieza a enfrentarse al movimiento folk y, negándose a ser definido, toma una decisión controvertida que repercute culturalmente en todo el mundo", reza la sinopsis del filme.

Dirigida por Mangold y coescrita junto a Jay Cocks (Días Extraños), A Complete Unknown también cuenta en su reparto con Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) como Woody Guthrie, Boyd Holbrook (Sandman) como Johnny Cash, Elle Fanning (The Great) como Sylvie Russo y Dan Fogler (The Walking Dead) como Albert Grossman, entre otros. Fred Berger, Alex Heineman, Peter Jaysen, Bob Bookman, Alan Gasmer y Jeff Rosen son, junto a los propios Chalamet y Mangold, los productores de la película.