El hijo del director de Blancanieves critica el remake "woke" de Disney: "Se estará revolviendo en su tumba"

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Disney está preparando otro remake en imagen real de uno de sus clásicos. En esta ocasión será Blancanieves y los siete enanitos, nada menos que el primer largometraje animado del estudio. El hijo del director de aquella, sin embargo, no está nada contento con el desarrollo del nuevo filme.

David Hale Hand, de 91 años, es el hijo de David Dodd Hand, uno de los codirectores de Blancanieves. Y en una entrevista concedida a The Telegraph ha expresado su malestar con el remake que protagonizará Rachel Zegler. La actriz confirmó que la película estará adaptada al mundo actual porque "ya no es 1937". Además, se harán cambios en los siete enanitos para favorecer la diversidad.

"Es un concepto completamente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con ello. Y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo", expone Hand. "No hay respeto por lo que Disney y mi padre hicieron... Creo que Walt y él se estarían revolviendo en sus tumbas", critica.

De hecho, Hand tildó el remake de Blancanieves de "desgracia" y de "woke", un término referido a posturas ideológicas que abogan por la inclusión y la igualdad entre razas, sexos y orientaciones sexuales. "Tengo miedo de lo que puedan hacer con las primeras películas... La forma de pensar [de la compañía] es muy radical actualmente", indica.

"Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, simplemente ya no son las historias originales nunca más. Están inventando nuevas cosas woke y no me gusta nada de eso... No deberían coger un clásico y reescribirlo a su propia imagen. Coged otra cosa, cread nuevos personajes si vais a hacer esto, pero no destruyáis o intentéis destruir algo que es un clásico y una obra hermosa", sentenció.

Uno de los cambios que Zegler ha anunciado concierne a la historia entre Blancanieves y el príncipe. "Tenemos un enfoque diferente de lo que estoy segura que mucha gente asumirá que es una historia de amor solo porque aparece un chico en la película", comentó la actriz a Extra TV. "Realmente no trata de la historia de amor, lo cual es maravilloso", celebraba la intérprete.

Otro de los cambios apunta a la edad de la protagonista. "Creo que en la versión animada tenía 13 años, así que empezamos por ahí y dijimos: 'No, en esta tendrá 18'. Es un poco más independiente", contaba Zegler en una entrevista a People. La película tiene previsto estrenarse el 22 de marzo de 2024, si bien podría retrasarse por la huelga de actores.