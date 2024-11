David Harbour confirma un gran SPOILER de Thunderbolts* de Marvel

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Quedan todavía varios meses antes de que Thunderbolts* llegue a las salas de cine, el 30 de abril de 2025 pero, como suele ocurrir con las grandes producciones de Marvel, ya es bastante lo que se sabe de la película. De hecho, la identidad del nuevo y (en teoría) misterioso personaje encarnado por Lewis Pullman es casi un secreto a voces y ahora, David Harbour, que en la cinta encarna al Guardián Rojo, no ha hecho más que confirmar las fundadas sospechas de los fans.

"No creo que él sepa qué hacer con ello", reflexionó el actor en declaraciones a Omelete, al ser preguntado sobre la relación que se establecerá entre su personaje y el de Pullman, que en los adelantos simplemente se presenta como Bob. "Quiero decir, tendremos que ver cómo se desarrolla. No creo que sepáis mucho sobre Bob/Sentry todavía, así que tendréis que ver en qué se convierte en esta película. No quiero desvelar demasiado", señaló.

El descuido de Harbour al identificar a Bob como Sentry (el Vigía) no ha pillado por sorpresa a los fans, que ya sospechaban la verdadera identidad del personaje desde hace tiempo, pero constituye una confirmación de que la teoría era acertada. Y es que Pullman tomó el testigo de Steven Yeun, el actor inicialmente elegido para dar vida a Sentry, después de que este abandonara el proyecto tras las huelgas y los cambios en la industria.

Creado por Paul Jenkins y Jae Lee, Sentry hizo su debut en las grapas en el primer número de su propia serie editado en septiembre de 2000. El verdadero nombre de Sentry es precisamente Bob Reynolds. Se trata de uno de los personajes más poderosos de todo Marvel, alguien que incluso podría llegar a rivalizar con Superman.

Entre sus múltiples habilidades, derivadas de un suero experimental más potente que el que recibiera el Capitán América, incluyen fuerza sobrehumana, ultravelocidad, resistencia, reflejos, sentidos mejorados, clarividencia, vuelo, proyección astral, telequinesia, telepatía, teletransporte, factor de curación, invulnerabilidad e incluso inmortalidad.

No obstante, tras este catálogo de enormes y variados poderes se esconde un hombre de mediana edad, inestable, inseguro, alcohólico, en mala forma física y que sufre delirios psicóticos. De hecho, en los cómics el personaje también tiene un alter ego oscuro conocido como Void (el Vacío), con el que batalla interiormente.

Queda por ver si Sentry tendrá o no un rol antagónico en los Thunderbolts* y es que ni el mismo Pullman sabe decir si interpreta a un héroe o un villano. "Hay muchas incógnitas, y tienes que dejarte llevar y aceptarlas", expresó el actor en declaraciones a GamesRadar+, señalando que precisamente esa es la parte más emocionante al entrar en un universo.

Dirigida por Jake Schreier (Bronca, Ciudades de papel, Un amigo para Frank) Thunderbolts* cerrará el recorrido cinematográfico de la Fase Cinco del UCM, dando paso a la sexta etapa, que dará comienzo el 25 de julio con el estreno de The Fantastic Four: First Steps.

Junto a Harbour y Pullman, la cinta está protagonizada por Florence Pugh, que regresa como Yelena Belova/Viuda Negra, Sebastian Stan, que retoma su rol como Bucky Barnes/Soldado de Invierno, Olga Kurylenko, que da vida a Taskmaster, Wyatt Russell, que encarna a John Walker/U.S. Agent y Hannah John-Kamen, que interpreta a Fantasma.