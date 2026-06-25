Filtración de Daredevil: Born Again confirma la resurrección de un mítico personaje de Marvel que murió en la temporada - DISNEY+

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Daredevil: Born Again continúa con su filmación. Desde el set de rodaje llega un vídeo que ha disparado exponencialmente el 'hype' de los fans. Este revela la incorporación a la serie de Disney+ de un histórico personaje muy relacionado con el hombre sin miedo, que estaba muerto en el universo Marvel de Netflix.

Se trata de Elektra Natchios, quien vuelve a estar interpretada por Elodie Yung. Como puede apreciarse en este vídeo compartido en Instagram por el usuario Jpphotography09, la exasesina de La Mano y amante de Daredevil en los cómics Marvel aparece vestida con un abrigo largo cuya capucha le tapa el rostro.

La escena también muestra a Natchios a punto de entrar en un edificio en plena noche, con sus letales sais en las manos. Además, otra imagen muestra el imponente traje rojo y negro que lucirá Young en su regreso al papel de Elektra en la temporada 3 de Born Again.

Su diseño, de hecho, recuerda notablemente al que vestía en la serie The Defenders, estrenada en 2017.

LA SEGUNDA RESURRECCIÓN DE ELEKTRA

La incorporación de Yung a los nuevos episodios de Born Again marca su segunda resurrección en la pequeña pantalla. Esto se debe a que la formidable y mortal asesina murió dos veces en el universo Marvel de Netflix y, desde entonces, los fans anhelaban verla en el UCM.

La primera vez fue en la temporada 2 de Daredevil, luchando contra la liga de asesinos conocida como La Mano, y la segunda en The Defenders. Tras ser resucitada, manipulada y sufrir un lavado de cerebro a manos de Alexandra Reid (Sigourney Weaver), Natchios se convirtió en Cielo Negro y luchó contra Matt Murdock, Luke Cage y Iron Fist antes de librarse de su control mental.

Finalmente, tras una épica batalla, Elektra y Matt se vieron atrapados en el colapso del edificio de Midland Circle. Natchios se negó a abandonar a Murdock, quedando ambos sepultados por escombros y rocas durante la destrucción del lugar para acabar con La Mano.

Murdock consiguió salir a duras penas del lugar y, aparentemente, Elektra murió allí. Sin embargo, el final dejaba una puerta abierta a su posible regreso, ya que no se mostró su cadáver en ningún momento.

Por lo tanto, no era descabellado pensar que, de algún modo, hubiera sobrevivido. Además, el jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, Brad Winderbaum, ya insinuó el pasado año, durante una entrevista con Entertainment Weekly, el posible regreso de Elektra.