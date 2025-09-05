Benedict Cumberbatch confirma a Doctor Strange en Vengadores: Doomsday... O no

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

El anuncio oficial de Marvel Studios sobre el voluminoso reparto de Vengadores: Doomsday desconcertó a parte del público por las ausencias de varias figuras clave de la franquicia. Entre ellas, la exclusión de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange llamó especialmente la atención por su peso en la saga y por la fase multiversal que atraviesa la franquicia, pero el actor se ha pronunciado al respecto dando esperanzas a los fans.

En una entrevista con el medio brasileño Omelete, Cumberbatch aludió con humor al "anuncio de las sillas" (el mosaico de butacas de rodaje con los nombres de los actores confirmados para Doomsday) para sugerir que su ausencia no significaba nada definitivo: "Tal vez no tenían sillas suficientes", dijo el intérprete para luego tararear el tema musical de Doctor Strange. Preguntado por si Kevin Feige está guardando en secreto su participación, respondió: "Exactamente eso, ¡llámalo a él!".

Entre todos los personajes cuya confirmación oficial se echa en falta, destaca Doctor Strange por la narrativa que Marvel ha construido desde Endgame y las últimas series, donde el desequilibrio entre líneas temporales y realidades alternativas es el gran detonante de los próximos conflictos. En ese tablero, la experiencia de Strange como guardián de los entresijos dimensionales lo situaría como una pieza estratégica del relato.

Además, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, concretamente en su escena con Clea (Charlize Theron), el personaje quedó ligado a las incursiones y a las fracturas entre realidades que Doomsday, cuyo rodaje continúa en marcha, promete llevar al límite.

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) y con estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026, el reparto oficial de Vengadores: Doomsday cuenta con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).