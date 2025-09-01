Avalancha de 'fake news' de Vengadores Doomsday en Destination D23: Ni tráiler ni póster

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Disney ha celebrado la Destination D23. Y aunque el evento no ha estado exento de emocionantes anuncios, no ha incluido una proyección del tráiler oficial de Vengadores: Doomsday, tal y como se estaba especulando en redes sociales, donde además circula un póster falso de la cinta.

En vez de un primer adelanto de la quinta entrega de Vengadores, los asistentes a la Destination D23 pudieron disfrutar de un breve mensaje de sus directores, los hermanos Russo, además de un teaser consistente en un rápido montaje.

"Hola, asistentes de la D23, somos Joe y Anthony Russo. Ahora mismo estamos en Londres rodando Avengers: Doomsday, de Marvel Studios. Esta película es, como mínimo, muy importante para nosotros. Es más grande que cualquier otra cosa que hayamos hecho antes. Estamos reuniendo a muchos de vuestros héroes favoritos para enfrentarse a una de las mayores amenazas para el UCM", expresaron los cineastas en su aparición, tal y como recoge The Direct.

El vídeo incluyó también una declaración de Paul Rudd, responsable de dar vida a Ant-Man/Scott Lang en el UCM y uno de los actores confirmados para Doomsday. "Estamos rodeados de decorados impresionantes y de un talento realmente increíble, muchos de los cuales acabáis de ver en ese fantástico vídeo. Llevar esta historia a la gran pantalla significa mucho para nosotros y no podríamos hacerlo sin vuestro apoyo", señaló el intérprete.

En cuanto al montaje que acompañó ambos mensajes, este intercalaba partes del anuncio del reparto (el famoso y terriblemente extenso vídeo de las sillas) y significativas citas dichas a lo largo de la macrofranquicia (e incluso en las películas de X-Men de Fox) por los personajes que aparecerán en Doomsday.

De esta manera y, al contrario de lo que algunos rumores puedan afirmar en redes sociales, la Destination D23 no ofreció grandes revelaciones de Vengadores: Doomsday, sino que se limitó a subrayar la magnitud del proyecto.

La película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Por el momento, se ha confirmado que formarán parte de su reparto, aparte del ya mencionado Rudd, Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

También forman parte del elenco los protagonistas de Los 4 Fantásticos Primeros pasos: Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) y algunos X-Men legendarios como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística) y James Marsden (Scott Summers/Cíclope), a los que se une además el Gambito de Channing Tatum.