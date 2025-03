Los mejores memes del anuncio de Vengadores: Doomsday: 5 horas mirando sillas por Marvel

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Pocas marcas o contenidos pueden presumir de tener el poder de captar la atención de millones de personas en todo el mundo como lo hizo Marvel Studios con el maratoniano anuncio del elenco de Vengadores: Doomsday. Poco a poco y a lo largo de unas cinco horas, un vídeo acabó mostrando nada más y nada menos que 27 sillas con otros tantos nombres en una cadencia parsimoniosa que puso a prueba la paciencia de la parroquia marvelita hizo que las redes se inundaran de divertidos memes.

Y es que si hay algo que no puede discutírsele a Marvel es que sabe generar expectación con sus estrenos. A más de un año del estreno de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 30 de abril de 2026, La Casa de las Ideas ha adelantado la alineación de superhéroes que se enfrentarán al Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Lo hizo con un anuncio en directo en el que, aproximadamente cada 13 minutos se daba a conocer un nuevo miembro del reparto a través del nombre que se podía leer en cada una de las sillas colocadas en un gran hangar vacío. Cinco horas mirando sillas... que dieron tiempo para convertir el evento en carne de meme.

"Odio ser un nerd, ¿por qué estoy sentado aquí mirando sillas?", se quejaba un usuario en su cuenta de X, antes Twitter, mientras que otros bromeaban con el tiempo que estaba durando el vídeo, compartiendo, por ejemplo, un gif de esqueletos para ilustrar el aspecto que tendrían cuando al fin terminase.

hate being a nerd, why am i sitting here staring at chairs — star 🗯️ (@stefenstar) March 26, 2025

All of us by the time the full lineup for Avengers Doomsday is revealed pic.twitter.com/W9cwmIhACI — Tyler Calvert (@ItsTylerCalvert) March 26, 2025

"Estamos en 2032. Se coloca otra silla. Se lee Kat Dennings. Reflexiono sobre mis hijos. Cuánto han crecido y cuánto me he perdido desde que empecé a ver la retransmisión en directo", reza otro de los mensajes en relación al interminable anuncio.

It's 2032. Another chair is placed. It reads Kat Dennings. I reflect on my children. How much they've grown, and how much I've missed since I started watching the Live Stream. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/bb4mfo8bQW — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) March 26, 2025

Tres sillas en 27 minutos. A este ritmo, nosotros cuando Marvel termine de anunciar el reparto completo de VENGADORES: DOOMSDAY… pic.twitter.com/rfHviqoHQ3 — Marta (@3martamp) March 26, 2025

Por otro lado, muchos no pudieron evitar bromear sobre la exagerada cantidad de personajes que se estaban anunciando, exponiendo disparatadas teorías de quién podría aparecer a ese ritmo en la esperada entrega marvelita. Así, desde "Karen Page con una pistola" hasta Laura Palmer, el icónico personaje de Twin Peaks o el emperador Palpatine, los fans sugerían qué nombre podría aparecer en la siguiente silla.

Laura Palmer will RETURN IN AVENGERS DOOMSDAY pic.twitter.com/EjN2uqIuxg — Death Stranded Laura Palmer (Taylor’s Version) (@ItzPaulHD_v1) March 26, 2025

Con todo, a pesar de la gran cantidad de héroes confirmados, también ha habido fans desesperados al comprobar que en esa larga lista no se encontraban sus favoritos... Y es que ha habido notables ausencias, algunas de las cuales se han lamentado más que otras.

sorry if your fav didn’t appear omfg pic.twitter.com/KfSEw8HjKN — star 🗯️ (@stefenstar) March 26, 2025

Me arriving at Marvel Studios if Scarlet Witch isn't in Avengers Doomsday: #AvengersDoomsday pic.twitter.com/9lzKV5b3hI — SpectreSaunders (@SpectreSaunders) March 26, 2025