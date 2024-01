Barry Keoghan y Joaquin Phoenix ningunean a Jared Leto en su reunión de Jokers en los Globos de Oro

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Joaquin Phoenix ganó el Oscar gracias a su interpretación en Joker, mientras que Barry Keoghan dio vida al villano en The Batman. Ambos actores se encontraron en los Globos de Oro 2024 y posaron juntos, una imagen viral en la que algunos fans han echado de menos a Jared Leto... que también estaba presente en la sala.

Keoghan estaba nominado a mejor actor protagonista en drama por Saltburn, mientras que Phoenix era candidato al premio de mejor actor protagonista de comedia por Beau tiene miedo, ninguno de los dos se llevó el Globo de Oro, pero pasaron un buen rato. "Aquí echándonos unas risas", escribió el protagonista de Saltburn junto a un emoji de payaso en un divertido guiño al icónico villano de DC.

Leto encarnó al Joker en Escuadrón suicida, pero, pese a estar sentado junto a Phoenix, quedó fuera de la foto, tal como han señalado algunos usuarios en Twitter.

"Mi parte favorita de esto es que Jared Leto también estaba sentado en la mesa de Joaquin y a nadie se le ocurrió llamarlo para la foto", señaló un usuario. "Deberían haber llamado a Jared Leto", opinó otro fan.

"Me encanta que Jared Leto estaba en esa sala, pero quedó fuera de esto", reza otro post. "Jared Leto estuvo presente en ese momento; deberían haberlo llamado. Son dos payasos", lamentó otro internauta. "El hecho de que Jared Leto también estuviera ahí", recalcó otro tuitero.

Phoenix volverá a encarnar al personaje en la secuela de Joker, titulada Joker: Folie à Deux. La cinta presentará a Lady Gaga en el rol de Harley Quinn. Por su parte, Keoghan encarnará al Príncipe Payaso del Crimen en la continuación de The Batman.

Cuando Joker se estrenó en 2019, varios medios aseguraron que Leto no encajó bien el lanzamiento de la cinta. Según The Hollywood Reporter, cuando supo que Phoenix iba a encarnar al personaje, se quejó a sus representantes, que también representaban al director de Joker, Todd Phillips. Además, trató de impedir supuestamente el estreno del filme.

Según las informaciones de aquel entonces, Leto estaba enfadado porque Warner le había prometido que tendría su propia película independiente de Joker, pero finalmente terminó dando luz verde a la versión de Phillips con Joaquin Phoenix.

Keoghan y Phoenix coincidieron en los Globos de Oro en calidad de nominados. El irlandés optaba al premio a mejor actor en una película de drama por Saltburn, mientras que el estadounidense era candidato al galardón a mejor actor en una comedia o un musical por Beau tiene miedo. Ambos se fueron de manos vacías.