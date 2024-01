38 cineastas eligen las mejores películas de 2023

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Numerosas publicaciones y personalidades han compartido sus listas de mejores películas de 2023, clasificaciones en las que han aparecido con frecuencia títulos como Anatomía de una caída, Oppenheimer, Los asesinos de la luna o Barbie. IndieWire ha decidido consultar a los expertos y por ello el medio ha pedido a 38 directores que elijan sus cintas favoritas del pasado año.

La publicación recalca que algunas de las películas elegidas por los cineastas van más allá de 2023, y muchas de ellas aún no se han visto a nivel internacional. Además, algunas listas también incluyen restauraciones de películas antiguas y descubrimientos de cintas de otras décadas.

Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna, Pobres criaturas, Oppenheimer, Vidas Pasadas, Barbie o La zona de interés son algunos de los títulos más repetidos por los realizadores, aunque también se han colado producciones menos esperadas como Godzilla: Minus One, Super Mario Bros: La película, Mil uno, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, M3gan e incluso la denostada por muchos Napoleón de Ridley Scott.

Estas son, por tanto, las mejores películas de 2023, según 38 directores de cine:

ALLISON ANDERS

- Barbie

- Vidas Pasadas

- You Hurt My Feelings

- Volar en círculos, de John le Carré

- Joan Baez I Am A Noise

- Origin

- Rock Hudson: Sólo el cielo lo supo

- Dos chicas a la fuga

- Perfect Days

- D.O.A.

SEAN BAKER

- Vera

- Joy Ride

- Mami Wata

- Rimini

MAGGIE BETTS

- Anatomía de una caída

JUSTIN CHON

- Anatomía de una caída

JAMIE DACK

- Anatomía de una caída

- Passages

- Dream Scenario

- La gran estafa de los teleoperadores

- Pobres criaturas

- La zona de interés

JOE DANTE

- Pobres criaturas

- Oppenheimer

- Barbie

- El Conde

- El último viaje del Demeter

- Dream Scenario

- Godzilla: Minus One

- M3gan

- Sisu

- Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1

- Indiana Jones y el dial del destino

- Los asesinos de la luna

- Los que se quedan

JOSEPHINE DECKER

- All Of Us Strangers

- La versión persa

CHLOE DOMONT

- Pobres criaturas

- Anatomía de una caída

- Dream Scenario

- Passages

- Maestro

SARA DOSA

- La chimera

- Milisuthando

- Smoke Sauna Sisterhood

- You Were My First Boyfriend

- How to Carry Water

- Las cuatro hijas

- All Dirt Roads Taste of Salt

- To Kill a Tiger

- 32 Sounds

- King Coal

CARLOS LÓPEZ ESTRADA

- El chico y la garza

- Spider-Man: Cruzando el Multiverso

- Suzume

- Elemental

- Ninja Turtles: Caos mutante

- Leo

- The First Slam Dunk

- Asteroid City

- Wish: El poder de los deseos

ROBERT EGGERS

- As bestas

- Beau tiene miedo

- Earth Mama

- Godland

- Los asesinos de la luna

- Secretos de un escándalo

- Pobres criaturas

- R.M.N.

- La zona de interés

- Anatomía de una caída

- Asteroid City

- Los que se quedan

- Piscina infinita

- The Iron Claw

- Saltburn

- Háblame

- When Evil Lurks

PAUL FEIG

- The Equalizer 3

- Sisu

- Háblame

- Polite Society

- Blackberry

- M3gan

JOHN PATTON FORD

- Nunca llueve en California

- All That Breathes

- Crows Are White

- Beau tiene miedo

KITTY GREEN

- Showing Up

- Pobres criaturas

- Anatomía de una caída

- Secretos de un escándalo

- Earth Mama

- Reality

- Four Daughters

- In The Rearview

- Smoke Sauna Sisterhood

REINALDO MARCUS GREEN

- Spider-Man: Cruzando el Multiverso

- Oppenheimer

- Vidas pasadas

- Napoléon

- AIR

- Mil uno

- La zona de interés

- Los asesinos de la luna

CIRO GUERRA

Eureka

Cerrar los ojos

Godland

Fallen Leaves

El auge del humano 3

Harvest Moon

The Killer

The Burdened

No esperes demasiado del fin del mundo

Beau tiene miedo

El chico y la garza

Aurora's Sunrise

Four Souls of Coyote

BILL HADER

La belleza y el dolor

Anatomía de una caída

Beau tiene miedo

El chico y la garza

El Conde

Posesión infernal: El despertar

Fallen Leaves

Los asesinos de la luna

Secretos de un escándalo

Showing Up

Háblame

La zona de interés

ANDREW HAIGH

About Dry Grasses

Anatomía de una caída

Godland

Esto va a doler

Passages

Vidas pasadas

Rotting in the Sun

As bestas

The killer

La zona de interés

CHAD HARTIGAN

Oppenheimer

DON HERTZFELDT

- La zona de interés

- Anatomía de una caída

- Oppenheimer

- Nadie te salvará

- Secretos de un escándalo

NICOLE HOLOFCENER

- Sala de profesores

- Memory

- The Phone Call

- Beyond Utopia

- The Eternal Memory

- Every Body

- Amor en Rye Lane

- Una gran foto, una vida preciosa

- Close

MATT JOHNSON

- Pobres criaturas

- Dream Scenario

- The Iron Claw

- Los que se quedan

- Oppenheimer

- Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

- The Sweet East

- Hearthstone

- Marvel Snap

ZOE LISTER-JONES

- War Pony

- You Resemble Me

- Anatomía de una caída

- La zona de interés

- Passages

- All of Us Strangers

- Beau tiene miedo

- Vidas pasadas

- Rotting in the Sun

- Pobres criaturas

KARYN KUSAMA

- La zona de interés

- El Conde

- All of Us Strangers

- Perfect days

- The Taste of Things

- Dream Scenario

- Blaga's Lessons

- Yo capitán

- El club de las luchadoras

- Showing Up

DAVID LOWERY

- Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly

- Una bonita mañana

- Mon père, le Diable

- Godland

- Sabotaje

- El templo

- El Conde

- De Humani Corporis Fabrica

- Birth/Rebirth

- Showing Up

- El club de las luchadoras

RAINE ALLEN-MILLER

- Scrapper

- Los que se quedan

- Earth Mama

- Sabotaje

- El club de las luchadoras

RACHEL MORRISON

- All of Us Strangers

- Los que se quedan

- Anatomía de una caída

- Mil uno

- Origin

- How to Have Sex

- Barbie

- American Fiction

- All Dirt Roads Taste of Salt

- Passages

- El chico y la garza

- Perfect days

- La zona de interés

WILLIAM OLDROYD

- Passages

- All Dirt Roads Taste of Salt

- Rotting in the sun

- Pacifiction

- Pearl

- Oso vicioso

- Just for us

- Jetlag

- Human Mask

- Anatomía de una caída

- La chimera

- All of Us Strangers

- Mil uno

- The Iron Claw

- Pobres criaturas

LAUREL PARMET

- El club de las luchadoras

- Secretos de un escándalo

- Las ocho montañas

- Mil uno

- Maestro

JAMES PONSOLDT

- Pobres criaturas

- Godzilla: Minus One

- Passages

- Oppenheimer

- War Pony

- La zona de interés

- Earth Mama

- Mil uno

- American Symphony

- Skinamarink

- La versión persa

JEFF ROWE

- Pobres criaturas

- Secretos de un escándalo

- Beau tiene miedo

IRA SACHS

- Más poderoso que la vida

- El fotógrafo del pánico

- Enfermeras de noche

- Repertorio de verano

- The Purchase Price

- A salvo en el infierno

- The Wild Boys of the Road

- Mujeres enamoradas

- Three on a Match

- Victims of Sin

DANIEL SCHEINERT

- Theater Camp

- Sanctuary

- Earth Mama

- Sabotaje

- Vidas pasadas

PAUL SCHRADER

- El maestro jardinero

- Oppenheimer

- Barbie

- American Fiction

- Maestro

- Autumn Leaves

- Dejar el mundo atrás

- Last Summer

JINGYI SHAO

Close

Juego limpio

Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Pobres criaturas

El clon de Tyrone

JUEL TAYLOR

- Godzilla: Minus One

- Spider-Man: Cruzando el Multiverso

- El club de las luchadoras

- Lost in the Stars

- El chico y la garza

- Suzume

LULU WANG

- Retorno a Seúl

- Anatomía de una caída

ADAM WINGARD

- Oppenheimer

- Napoleón

- Beau tiene miedo

- La zona de interés

- The killer

- Godzilla: Minus One

- Thanksgiving

- El exorcista: Creyente

- Super Mario Bros: La película