Margot Robbie explica por qué no habló con Lady Gaga sobre su Harley Quinn en Joker 2

Lady Gaga insuflará nuevos aires a Harley Quinn en Joker 2. Y tras encarnarlo por última vez en la secuela-reboot de Suicide Squad (Escuadrón Suicida), Margot Robbie ha explicado por qué razón no quiso hablar con la cantante y también actriz sobre la variante a la que interpretará en la cinta de Joaquín Phoenix.

La secuela, titulada Joker: Folie à Deux, llegará a los cines el 4 de octubre de 2024. A la espera de nuevos detalles sobre la película, que volverá a estar dirigida por Todd Phillips, Robbie ha desvelado cual es el motivo para no querer compartir su punto de vista sobre Harley Quinn con Lady Gaga.

En una reciente entrevista con Variety, Robbie, aseguró que Gaga triunfaría con su propia versión de la revoltosa compañera criminal del Príncipe Payaso del Crimen. Y confirmó que en ningún momento se acercó a la protagonista de La casa Gucci para hablar sobre el personaje.

¿La razón? Que Robbie quiso mantenerse al margen para ver a Gaga en el papel de Harley Quinn en Joker 2 y dejarse llevar por el resultado de su interpretación. "Oh, Dios Mío. Lo va a petar. Va a ser fantástico. No puedo esperar a verla... De hecho, no he hablado con ella al respecto", aseguró Robbie a su paso por los Globos de Oro 2024. No solo eso, sino que la protagonista de Barbie, que se ha alzado con el galardón al mejor blockbuster en la 81ª edición, lo prefiere así.

"Casi, como que no quiero saberlo y llevarme una sorpresa cuando vea la película", sentenció la actriz. Sin embargo, esta no es la primera vez que Robbie se muestra entusiasmada con que Gaga encarne a una versión de Harley Quinn en la gran pantalla que promete ser diferente de la tradicional.

Ya en diciembre de 2022 le mostró su apoyo cuando dijo, "creo que hará un gran trabajo. Me siento muy emocionada. Todo lo que podía esperar de Harley es que se convirtiese en uno de esos personajes que, como Batman o Hamlet, pasan de un actor a otro". Dirigida de nuevo por Phillips, que firma también el guion junto a Scott Silver, Joker: Folie à Deux también cuenta en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Jacob Lofland o Catherine Keener entre muchos otros.