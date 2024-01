Barry Keoghan improvisó la escena sexual más polémica de Saltburn

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Saltburn, película dirigida por Emerald Fennell, está dando mucho que hablar por su contenido sexual y algunas de sus sorprendentes escenas. Barry Keoghan protagoniza una de las secuencias más sorprendentes del filme y, tal como ha revelado en una reciente entrevista, este momento fue fruto de la improvisación.

En la controvertida secuencia, Oliver (Barry Keoghan) está en el cementerio y tiene sexo con la tumba de su amigo Felix (Jacob Elordi). En una entrevista con Deadline concedida durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2024, Keoghan desveló cómo surgió esta escena. "Quería ver qué haría Oliver a continuación. Quería ver cuál era el siguiente nivel de su obsesión", explicó.

"Solo quería que la cámara siguiera grabando. No quería adelantarme o ensayarlo y lo que pasó, pasó. Fue una toma y pensé que era la correcta. Hizo avanzar la historia", añadió.

Barry Keoghan on improvising in ‘Saltburn,’ the epic dance scene, plus could musicals be in his future | #GoldenGlobes pic.twitter.com/QM5QPzRAjr