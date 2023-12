Ryan Gosling lanza el villancico de 'I'm Just Ken', su canción en 'Barbie'

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Entre sus nueve candidaturas a los Globos de Oro, Barbie opta al premio a mejor canción original por tres temas: Dance the Night, I'm Just Ken y What Was I Made For?. Sin duda la banda sonora es uno de los puntos fuertes de la cinta, que ha dado pie incluso a un nuevo EP.

Ryan Gosling y el productor de Barbie: The Album, Mark Ronson, han lanzado Ken The EP, que incluye tres nuevas variantes de la canción I'm Just Ken: In My Feelings Acoustic, una versión acústica; Purple Disco Machine Cover, una versión dance; y Merry Kristmas Barbie, una versión navideña que ya cuenta incluso con su videoclip protagonizado por el propio Gosling.

"Grabamos esta canción por primera vez en marzo de 2022 en un estudio del norte de Londres llamado Eastcote. No conocía a Ryan y me quedé deslumbrado cuando entró en este estudio sencillo, donde los Clash alguna vez grabaron. Seamos realistas, he estado disfrutando de su trabajo durante muchos años; está unos pasos por delante, ¿sabes? Tomamos una rápida e incómoda taza de té para conocernos y nos dirigimos a la sala de control", relató Ronson en Instagram.

"Me informaron de que tenía dos horas antes de que él tuviera que regresar a un ensayo agotador en el set, así que ya me sentía en desventaja. Andrew Wyatt y yo habíamos escrito una canción con diferentes secciones, varias modulaciones y la voz estaba bastante desquiciada por momentos. Bueno, solo me llevó 2 o 3 tomas de calentamiento para darme cuenta de que no solo iba a poder manejar la voz, sino que iba a superar con creces cualquier cosa que Andrew y yo hubiéramos esperado. No solo hizo un falsete entrecortado, un gruñido fuerte y todo lo demás, sino que aportó la resonancia emocional de un gran actor que había estado viviendo en un papel durante los últimos 6 meses", afirma Ronson.

Ronson le comentó a Gosling que quería hacer otras versiones de la canción, y así surgió esta propuesta. "Me moría por mostrar la canción en un contexto diferente: me exigió que hiciera algo totalmente Ronson con el arreglo (que entendí que se refería al estilo Motown 2007 / Wall of sound que me obsesiona). Después de grabar, se dieron cuenta de lo navideña que sonaba la canción y se reunieron para sacarla justo a tiempo para la temporada navideña", expuso.

Además de optar al Globo de Oro a mejor canción original por tres temas, el largometraje también es candidato, entre otros, a los galardones a mejor película, mejor dirección, mejor actriz para Margot Robbie, mejor actor de reparto para Ryan Gosling y mejor actriz de reparto para America Ferrera.