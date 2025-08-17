Superman: ¿Cuál es el juramento de Green Lantern que Guy Gardner le menciona a Kal-El? - WARNER BROS

Superman sigue triunfando ebn cines, con David Corenswet interpretando al Hombre de Acero. Pero la cinta de James Gunn también ha marcado el debut de Nathan Fillion como Guy Gardner. En una de sus escenas, el miembro más controvertido de los Linternas Verdes suelta que está sujeto a un juramento, pero... ¿cuál es?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

James Gunn establece en un momento dado de Superman que el Último Hijo de Krypton, Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) y Gardner se conocen y, de hecho, han luchado anteriormente juntos contra distintas amenazas.

Sin embargo, en un momento dado de la película, Lex Luthor (Nicholas Hoult) y Ángela Spica/The Engineer (María Gabriela de Faría) consiguen poner al mundo entero contra el Hombre de Acero empleando un revelador mensaje de sus padres tras asaltar la Fortaleza de la Soledad.

Repudiado por los ciudadanos al saber cuál era el contenido completo de dicho mensaje, Terrific, Hawkgirl y Gardner aparecen ante Superman para hablar con él y saber la verdad. La situación se acalora cuando Gardner le planta cara al Hombre de Acero y le suelta que hizo un juramento como Linterna Verde.

Debido a este juramento, el Gardner de Fillion se niega inicialmente a ayudar a Superman cuando Lois Lane (Rachel Brosnahan) le implora ayuda para rescatarlo tras ser apresado por Luthor en su universo de bolsillo, aunque Hawkgirl lo desmonta diciendo que lo invoca cada vez que no quiere hacer algo.

Pese a todo, en el tramo final del filme, tanto Gardner como los demás terminan descubriendo la verdad y lo ayudan a acabar con Luthor. Pero ¿cuáles son los votos a los que el Linterna Verde se encuentra sujeto?

Pese a su ego, el mal carácter y narcisismo, Gardner cumple con creces el requisito indispensable de un Linterna Verde: no tener miedo. Es por lo que, cuando cualquier miembro de este cuerpo de policías cósmicos acude a Oa, el planeta donde prestan votos ante los llamados Guardianes se invoca una sencilla pero solemne proclama que reza lo siguiente:

"En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoren el poder del mal teman mi poder... ¡La luz de Linterna Verde!"