Tom Hanks asume que pueden recrear su voz con inteligencia artificial en Toy Story 6: "Da miedo"

Tom Hanks asume que podrían recrear su voz con inteligencia artificial en Toy Story 6: "Da miedo" - CONTACTO

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Con más de 300 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana, Toy Story 5 ya bate récords en taquilla. Tom Hanks, que lleva poniendo voz a Woody en la versión original en inglés desde la primera película, es consciente de que Pixar podría optar por ampliar la franquicia con una sexta entrega y, avisa, ni siquiera necesitarían que él volviera como doblador, pues podrían replicar su voz fácilmente con inteligencia artificial.

"El tiempo es imbatible", sentencia Hanks en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. "La cuestión sería si se podría o no confeccionar una versión de mí mismo. Cada palabra que hemos grabado a lo largo del tiempo en Toy Story está en algún soporte digital, así que podrían montar lo que quisieran", señala el oscarizado actor, coincidiendo con Tim Allen, que pone voz a Buzz en las películas, en que "es una idea que da miedo".

No obstante, Hanks reitera que Pixar debería encontrar una razón de peso para continuar la franquicia. "Si van a hacer otra [película de] Toy Story, más vale que merezca la pena", afirma Hanks. "Más vale que sea genial. Más vale que aborde algún tema y no se limite a alargar la saga solo porque a la gente le gusta el título. Quiero decir, sin duda es un negocio corporativo enorme, no voy a negarlo. Pero, a menos que sea buena, nueva y original, no hay motivo alguno para hacerla", incide.

"CUALQUIERA PUEDE RECREARSE A SÍ MISMO A CUALQUIER EDAD"

En su paso por The Adam Buxton Podcast en 2023, Hanks ya habló sobre el creciente papel de la tecnología 'deepfake' y la IA en el cine. "La primera vez que hicimos una película en la que había una enorme cantidad de nuestros datos almacenados en un ordenador (literalmente, nuestro aspecto) fue en una película llamada Polar Express", recordaba el actor. El filme de animación, estrenado en 2004, se filmó con tecnología de captura de movimiento, algo muy novedoso en aquel momento.

"Ya lo vimos venir, nos dimos cuenta de que iba a existir la posibilidad de tomar unos y ceros del interior de un ordenador y convertirlos en un rostro y un personaje. Desde entonces, eso se ha multiplicado por mil millones y lo vemos por todas partes", explicaba el intérprete.

"Cualquiera puede recrearse a sí mismo a cualquier edad mediante la IA o la tecnología 'deepfake'. Mañana podría atropellarme un autobús y se acabaría todo, pero mis interpretaciones podrían seguir y seguir y seguir y seguir", aseguraba Hanks, añadiendo que "no habrá nada que indique no soy yo y solo yo". "Y tendrá cierto grado de realismo. Sin duda, eso supone un reto artístico, pero también jurídico", señalaba.